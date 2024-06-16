明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

關注團體倡限租 起始上限150%差餉租值

【明報專訊】政府跨部門「解決劏房問題」工作組預計今年8月向特首提交報告。據悉，房屋局本月21日與劏房相關組織開會諮詢。獲邀出席的「劏房支援連線」（下稱連線）提議政府應每年取締不少於1萬個劏房單位；而取締前應要求所有劏房業主一年內完成登記、以應課差餉租值150%為起始租金上限。

連線料取締劏房後租金或上調，故建議政府需釐定起始租金，按差估署為全港單位訂立應課差餉租值，再乘以150%，如一個應課差餉租值3萬元、面積1200平方呎的單位，其分間後總租金不得高於4.5萬元，即每方呎租金最多37.5元。連線成員陳樂敏解釋，計算方式考慮了業主在裝修和管理單位成本，也顧及應課差餉租值與實際市場的租金落差，冀平衡業主租金收益與租客承擔能力。

參考外地最小280方呎

政府近日表明擬定單位最低面積，連線建議政府可參考本港、韓國、台灣、倫敦等地標準，例如2026/27年起落成資助出售房屋單位之最低面積不得小於280方呎。連線成員連瑋軒表示，連線無具體建議面積，但一定不是100至120平方呎，應確保家庭有足夠生活空間，並認為政府不能「一下子」要求所有劏房達至最低面積，現存的可「鬆少少」，新加入的則設更高標準，如最小200方呎。

至於安置政策，連線促政府推算各區取締劏房數量及時間表，有序安置受影響居民，包括設立「取締劏房支援社工隊」、提供補償及最少2萬個遍佈各區的安置單位。

劏房戶盼政府津貼

今年退休的65歲Ada，2020年起獨居葵涌私樓劏房，後嫌空間不足，去年遷至同區約200方呎工廈劏房。她稱工廈劏房屬違規，現靠積蓄度日，又不符合申請公屋或過渡房屋資格，擔心取締劏房後流離失所，盼政府發津貼，在安置時確保當區有良好交通及飲食等配套。

上 / 下一篇新聞