關注團體倡限租 起始上限150%差餉租值

連線料取締劏房後租金或上調，故建議政府需釐定起始租金，按差估署為全港單位訂立應課差餉租值，再乘以150%，如一個應課差餉租值3萬元、面積1200平方呎的單位，其分間後總租金不得高於4.5萬元，即每方呎租金最多37.5元。連線成員陳樂敏解釋，計算方式考慮了業主在裝修和管理單位成本，也顧及應課差餉租值與實際市場的租金落差，冀平衡業主租金收益與租客承擔能力。

參考外地最小280方呎

政府近日表明擬定單位最低面積，連線建議政府可參考本港、韓國、台灣、倫敦等地標準，例如2026/27年起落成資助出售房屋單位之最低面積不得小於280方呎。連線成員連瑋軒表示，連線無具體建議面積，但一定不是100至120平方呎，應確保家庭有足夠生活空間，並認為政府不能「一下子」要求所有劏房達至最低面積，現存的可「鬆少少」，新加入的則設更高標準，如最小200方呎。

至於安置政策，連線促政府推算各區取締劏房數量及時間表，有序安置受影響居民，包括設立「取締劏房支援社工隊」、提供補償及最少2萬個遍佈各區的安置單位。

劏房戶盼政府津貼

今年退休的65歲Ada，2020年起獨居葵涌私樓劏房，後嫌空間不足，去年遷至同區約200方呎工廈劏房。她稱工廈劏房屬違規，現靠積蓄度日，又不符合申請公屋或過渡房屋資格，擔心取締劏房後流離失所，盼政府發津貼，在安置時確保當區有良好交通及飲食等配套。