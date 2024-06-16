何永賢：按風險排序取締劏房 工作組顧問將訪2000戶推算總數

取締時間表將交特首

何永賢昨在商台節目《政經星期六》稱，政府擬在7至10平方米之間訂立劏房最低面積，經過諮詢政府統計處，認為顧問機構到2000個劏房搜集的數據有一定代表性，待收集齊數據後，便會以暫定的最低標準估算有多少將被取締。被問到淘汰不合格劏房會否影響劏房租金，何稱現時約8至10平方米劏房月租7000元不合理，相信當有更好選擇時，便不會再有人需要那種產品。

何永賢指出，劏房最低標準訂定後，劣質的就會被淘汰，但同時傳統公屋供應量會增加，能滿足未來10年需求，其間亦有過渡房屋及簡約公屋讓受影響市民選擇。至於取締時間表，她說會在提交予特首的報告中提及。

另外，首批簡約公屋本月24日起接受申請，合資格申請者可選擇市區或擴展市區/新界，亦可同時選擇兩個地區，房屋局會按申請者得分排序，以電腦方式編配單位。何永賢在有線節目《有理有得傾》解釋申請流程，申請者有最多3次編配單位的機會，若不滿意結果，可待推出下一批項目時再選。

由於簡約公屋全數讓輪候公屋3年或以上者申請，等同過渡房屋甲類申請者。何稱過渡房屋甲和乙類（即其他類別）單位起初為八二比，但當未來簡約公屋逐漸滿足甲類申請者需求時，為善用資源，當局十分願意調整乙類比例。被問到會否將過渡房屋的乙類單位比例調整至全數，何回答稱不同地區有不同需要，申請人比例也有不同，目前做法是按營運機構提供的原因和分析，然後去調校比例，未來將保持這靈活性和彈性。

首輪收回899伙濫用公屋

打擊濫用公屋方面，何永賢稱首批涉8.8萬個公屋戶的申報中，有14戶仍未交表，當局會發遷出通知書，亦有899戶因各類原因交回單位。至於第二輪涉25萬戶的申報中，當局已收23萬份，佔總數91%，其中1400伙已主動交回或被收回。