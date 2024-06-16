明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

何永賢：按風險排序取締劏房 工作組顧問將訪2000戶推算總數

【明報專訊】政府將會就劏房居住環境的最低標準和取締方法等提出建議，「解決劏房問題」工作組副組長、房屋局長何永賢接受電台訪問時表示，工作組的顧問機構「政策二十一」會探訪逾2000個劏房，再估算全港將有多少不合規格的劏房會被淘汰。她強調，取締工作會以風險為本，按嚴重程度分優次進行，並設登記期及寬限期，讓業主有時間修正，不會即時「一刀切」執法。

取締時間表將交特首

何永賢昨在商台節目《政經星期六》稱，政府擬在7至10平方米之間訂立劏房最低面積，經過諮詢政府統計處，認為顧問機構到2000個劏房搜集的數據有一定代表性，待收集齊數據後，便會以暫定的最低標準估算有多少將被取締。被問到淘汰不合格劏房會否影響劏房租金，何稱現時約8至10平方米劏房月租7000元不合理，相信當有更好選擇時，便不會再有人需要那種產品。

何永賢指出，劏房最低標準訂定後，劣質的就會被淘汰，但同時傳統公屋供應量會增加，能滿足未來10年需求，其間亦有過渡房屋及簡約公屋讓受影響市民選擇。至於取締時間表，她說會在提交予特首的報告中提及。

另外，首批簡約公屋本月24日起接受申請，合資格申請者可選擇市區或擴展市區/新界，亦可同時選擇兩個地區，房屋局會按申請者得分排序，以電腦方式編配單位。何永賢在有線節目《有理有得傾》解釋申請流程，申請者有最多3次編配單位的機會，若不滿意結果，可待推出下一批項目時再選。

由於簡約公屋全數讓輪候公屋3年或以上者申請，等同過渡房屋甲類申請者。何稱過渡房屋甲和乙類（即其他類別）單位起初為八二比，但當未來簡約公屋逐漸滿足甲類申請者需求時，為善用資源，當局十分願意調整乙類比例。被問到會否將過渡房屋的乙類單位比例調整至全數，何回答稱不同地區有不同需要，申請人比例也有不同，目前做法是按營運機構提供的原因和分析，然後去調校比例，未來將保持這靈活性和彈性。

首輪收回899伙濫用公屋

打擊濫用公屋方面，何永賢稱首批涉8.8萬個公屋戶的申報中，有14戶仍未交表，當局會發遷出通知書，亦有899戶因各類原因交回單位。至於第二輪涉25萬戶的申報中，當局已收23萬份，佔總數91%，其中1400伙已主動交回或被收回。

相關字詞﹕房屋 簡約公屋 房屋局

上 / 下一篇新聞