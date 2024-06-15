明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

盧寵茂：噴鼻流感疫苗限制多 棄置率高

【明報專訊】政府每年耗用數以千萬元計公帑購買流感疫苗為高危群組免費接種，其中噴鼻式滅活流感疫苗近年備受醫生及議員推動使用，醫衛局長盧寵茂昨表示，噴鼻式疫苗使用限制多，且使用時限較短，2022/23年度噴鼻式疫苗棄置率22.7%，高於注射式疫苗的13.1%。

議員倡多用 盧：部分兒童不適合

本港今個冬季流感季節已持續5個月，立法會衛生事務委員會昨討論流感最新情况及應對措施，部分議員建議兒童多使用噴鼻式滅活流感疫苗，認為可提高接種率。民建聯梁熙關注今個流感季節有兒童死亡，建議多使用噴鼻式疫苗，「令大家抗拒少啲」。本身是媽媽的新民黨陳家珮亦希望能多使用噴鼻式疫苗。

盧寵茂回應稱，不能為提高接種率而忽略噴鼻式疫苗的限制和副作用，包括不適用於免疫力低、患哮喘，以及12個月內曾患喘鳴的兒童等。衛生署代表補充，噴鼻式疫苗兩歲以下不能用，免疫力弱者不適合，有密切接觸者或家人是免疫力低者也不適用。

盧寵茂說，2022/23年度當局共採購22,500劑噴鼻式疫苗，棄置率逾兩成。有議員關注疫苗棄置率高原因，盧說今個年度流感疫苗整體棄置率只有4%，強調當局在採購時面對不確定，已盡量平衡。衛生署補充，2023/24年度政府共採購104.45萬劑流感疫苗，費用為5430萬元。

上 / 下一篇新聞

體育園將辦試業活動 部分邀市民 跨部門小組首開會 陳國基：盼觀眾留區內周邊消費
體育園將辦試業活動 部分邀市民 跨部門小組首開會 陳國基：盼觀眾留區內周邊消費
鄰宋王臺啟德站 信有效疏導人流
鄰宋王臺啟德站 信有效疏導人流
10範疇設KPI 不達標營運公司罰款
10範疇設KPI 不達標營運公司罰款
灣區應急救援合作協議簽署 陳國基：助增抗災力
灣區應急救援合作協議簽署 陳國基：助增抗災力
涉6·12著光時衣 青年控國安例煽動罪 官問是否保留保釋覆核權 控方：記得係無咗
涉6·12著光時衣 青年控國安例煽動罪 官問是否保留保釋覆核權 控方：記得係無咗
多國關注撤護照 中方促停庇罪犯
多國關注撤護照 中方促停庇罪犯
政府介入後首同場 張翔王沛詩頒獎禮並肩拍照
政府介入後首同場 張翔王沛詩頒獎禮並肩拍照
假網購App偷網銀帳戶截短訊 港星馬聯合拘156人
假網購App偷網銀帳戶截短訊 港星馬聯合拘156人
稱憑回鄉證領「醫療券」 政府斥牙科廣告誤導
稱憑回鄉證領「醫療券」 政府斥牙科廣告誤導
涉排廢造數 廉署拘驗車中心等20人 每月20私家車年檢「假合格」 暫不涉道路安全數據
涉排廢造數 廉署拘驗車中心等20人 每月20私家車年檢「假合格」 暫不涉道路安全數據
專家：無維修曾改裝 易肥佬
專家：無維修曾改裝 易肥佬
代運輸署檢測車輛 業界憂涉安全數據
代運輸署檢測車輛 業界憂涉安全數據
警長多次見屠龍證人「評估悔過否」 稱負責把關免被告輕易減刑 否認比對調整口供
警長多次見屠龍證人「評估悔過否」 稱負責把關免被告輕易減刑 否認比對調整口供
辯方指要求除褲打罵逼供 警長否認
辯方指要求除褲打罵逼供 警長否認
理大暴動罪成 大專生上訴駁回
理大暴動罪成 大專生上訴駁回
珠海打肉毒菌 57歲港婦危殆 衛署：港只准醫生注射
珠海打肉毒菌 57歲港婦危殆 衛署：港只准醫生注射
維港滙單位疑吸塵機起火 姊弟吸濃煙不適
維港滙單位疑吸塵機起火 姊弟吸濃煙不適
劉馬車非禮8女子囚24周
劉馬車非禮8女子囚24周
立會論控煙十招 過半發言議員質疑 有批「太盡」損經濟削選擇權 盧寵茂：回報非常重要
立會論控煙十招 過半發言議員質疑 有批「太盡」損經濟削選擇權 盧寵茂：回報非常重要
中華白海豚棲地 北大嶼海岸公園刊憲
中華白海豚棲地 北大嶼海岸公園刊憲
路線車資爭拗 的士司機乘客打鬥
路線車資爭拗 的士司機乘客打鬥
九市速遞：柔宇破產清盤案受理 倘債務重組不果 優先支薪付養老金
九市速遞：柔宇破產清盤案受理 倘債務重組不果 優先支薪付養老金
九市速遞：今年深圳口岸入境人次破億 復疫前水平
九市速遞：今年深圳口岸入境人次破億 復疫前水平
九市速遞：河套深圳園區 10家中試平台獲牌
九市速遞：河套深圳園區 10家中試平台獲牌
九市速遞：灣區鐵路班次調整 廣深城際增至每日162班
九市速遞：灣區鐵路班次調整 廣深城際增至每日162班
九市速遞：科大廣州本科招生翻倍 擬11省收300人
九市速遞：科大廣州本科招生翻倍 擬11省收300人
灣區手記：誰更可憐 ／文：尚東美
灣區手記：誰更可憐 ／文：尚東美
【Emily】護照排名港微跌至46 星登榜首
【Emily】護照排名港微跌至46 星登榜首
【Emily】深圳文博會延展 元創方賞青花瓷奶樽、巴士機械人
【Emily】深圳文博會延展 元創方賞青花瓷奶樽、巴士機械人
【Emily】助理關長吳潔貞突辭職
【Emily】助理關長吳潔貞突辭職
【Emily】荃灣撞車大塞車 累一哥失場
【Emily】荃灣撞車大塞車 累一哥失場