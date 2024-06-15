盧寵茂：噴鼻流感疫苗限制多 棄置率高

議員倡多用 盧：部分兒童不適合

本港今個冬季流感季節已持續5個月，立法會衛生事務委員會昨討論流感最新情况及應對措施，部分議員建議兒童多使用噴鼻式滅活流感疫苗，認為可提高接種率。民建聯梁熙關注今個流感季節有兒童死亡，建議多使用噴鼻式疫苗，「令大家抗拒少啲」。本身是媽媽的新民黨陳家珮亦希望能多使用噴鼻式疫苗。

盧寵茂回應稱，不能為提高接種率而忽略噴鼻式疫苗的限制和副作用，包括不適用於免疫力低、患哮喘，以及12個月內曾患喘鳴的兒童等。衛生署代表補充，噴鼻式疫苗兩歲以下不能用，免疫力弱者不適合，有密切接觸者或家人是免疫力低者也不適用。

盧寵茂說，2022/23年度當局共採購22,500劑噴鼻式疫苗，棄置率逾兩成。有議員關注疫苗棄置率高原因，盧說今個年度流感疫苗整體棄置率只有4%，強調當局在採購時面對不確定，已盡量平衡。衛生署補充，2023/24年度政府共採購104.45萬劑流感疫苗，費用為5430萬元。