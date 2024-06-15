中華白海豚棲地 北大嶼海岸公園刊憲

三跑環評承諾緩解措施之一

2400公頃 港最大海岸公園

漁護署發言人解釋，北大嶼海岸公園將連接鄰近約1200公頃的沙洲及龍鼓洲海岸公園，以及約970公頃的大小磨刀海岸公園，從而在北大嶼水域形成總面積約4570公頃的相連海洋保護區網絡。此外，北大嶼海岸公園將毗連廣東珠江口中華白海豚國家級自然保護區，將香港與內地的海洋保護區銜接，連通這些中華白海豚核心棲息地的要道，讓中華白海豚可穿梭游弋。擬議的海岸公園亦緊接香港國際機場進口航道區，形成一個相連水體，為保育海洋生態和漁業資源產生協同效應。

結合另兩海岸公園 銜接內地保護區

繼前年4月政府刊憲指定南大嶼海岸公園、覆蓋約2067公頃水域以保護香港水域內的中華白海豚和江豚等海洋生物，昨進一步將北大嶼約2400公頃水域指定為海岸公園，令本港受保護的海洋棲息地範圍由約6117公頃大增至約8517公頃。

指定北大嶼海岸公園是機場三跑道系統項目核准環評報告承諾的措施之一，以緩解項目對海洋生態帶來的影響。第三跑道於2022年11月25日已啟用。

漁護署發言人稱，指定為北大嶼海岸公園後，有關水域內的活動將受《海岸公園條例》及《海岸公園及海岸保護區規例》規管，長遠而言，可為海洋生物提供較優良棲息環境，尤其有利保護海洋哺乳類動物和維持海洋生物多樣性。

另外，沙羅洞保育專家小組昨召開首次會議，小組召集人林健枝教授表示，沙羅洞有極高生態價值，在新自然保育政策下的12個須優先加強保育的地點中排行第二。專家小組認為要維持沙羅洞的淡水濕地生態，必須有積極的保育措施。專家小組將全力協助政府制訂和落實保育沙羅洞的長遠保育策略。