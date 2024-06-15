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港聞二

立會論控煙十招 過半發言議員質疑 有批「太盡」損經濟削選擇權 盧寵茂：回報非常重要

【明報專訊】政府提出禁止排隊時吸煙、禁止加味煙等10項短期控煙措施，擬年內提交修例建議。立法會衛生事務委員會昨討論控煙措施，會上過半發言議員提出質疑，包括控煙措施「太盡」、是否酒也要禁，部分憂影響旅客來港意願，打擊經濟，部分則指措施剝奪選擇權。自稱「嚴重煙民」的自由黨張宇人說「鹽對健康都有問題啦，禁埋佢啦」，發言結束、未待醫衛局長盧寵茂回應便離場。盧回應說「知你唔會聽嘅……講都無謂」，重申控煙建議無損旅遊與經濟，推行控煙的回報非常重要。

張宇人：資源應他投 發言後離場

張宇人甫發言便稱「多講有少少嘥氣」，批評控煙措施「去得太盡」，「只會物極必反」，又稱政府為了佔多數的非煙民，剝削少數人權利。他說目前本港吸煙率偏低，若外國政府面對同一情况或已「咩都唔做」，當局應將用作控煙的資源投放於其他工作，例如加強青少年教育。

張發言時稱盧寵茂不必回應，發言後隨即離場。盧寵茂在張離場時說，「我知你唔會聽嘅，你都走緊了，所以講都無謂」，稱多數政府不會在吸煙率降到9.1%後就滿足，將繼續改善市民健康，並估算香港每年因吸煙帶來的健康禍害損失80億元，強調若不控制好，會浪費醫療資源。

楊永杰：酒損健康是否亦禁

李慧琼：最大目標發展經濟

議員楊永杰說，「吸煙危害要禁，但飲酒危害健康係咪都要禁」，稱吸煙和喝酒都是個人選擇。自由黨邵家輝認為政府的控煙措施要平衡選擇權，提及有旅客因此選擇不來港，而很多地方容許吸加味煙，憂措施太極端。

盧：旅客非為吸煙來港

內地網民反應正面

民建聯李慧琼說明白當局用心良苦，惟現時最大目標應是發展經濟，擔心措施影響吸引世界各地的人來港。

盧寵茂說，旅客並非選擇來港吸煙，而是來參與商業活動、參觀景點及感受文化等，認為香港呈現活力及空氣清新，比「四處有煙頭、烏煙瘴氣」好，而「小紅書」等內地網民對本港控煙措施亦反應正面。

民建聯梁熙說，政府以往會增加煙稅以鼓勵戒煙，關注當局會否考慮先向薄荷煙等加味煙加稅，而非一刀切禁止。盧寵茂說，《主題性住戶統計調查》反映加味煙對年輕人影響大，不少人更因加味煙而開始吸煙，故要管控。他說政府會訂立適合緩衝期，讓市民交出其另類煙器具及產品。

相關字詞﹕盧寵茂 張宇人 衛生事務委員會 控煙

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