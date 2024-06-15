劉馬車非禮8女子囚24周

被告劉駿軒（28歲），報稱無業。承認案情指，由去年11月29日至今年1月1日期間，被告分別在天水圍運動場、荃灣廣場、俊宏軒商場及屯門華都商場等地方作出非禮行為。其犯案手法相似，當中6名事主案發時正在逛商店，被告的充電線突然掉在地上，在他彎身拾起時乘機用手掃事主的小腿，再急速逃離商店。

被告亦兩度以普通話問路趁機犯案，其中一次更尾隨至事主家門前，突然彎腰捉住事主的小腿約10秒。被告在今年1月2日被捕，共有8名事主及目擊者在認人手續中認出被告。事實上，被告在犯下其中兩案後，在去年11月30日已被捕，案件於屯門法院提堂，惟他在法庭保釋期間再多次犯案。

辯方昨求情稱，被告由今年1月被捕還押至今，明白兩份精神科報告及心理報告的內容，但不同意心理醫生指其重犯機會高。辯方續稱，被告現對犯案感到羞恥，希望對事主表達歉意，決心不會重犯。鄧官指被告可不同意，但法庭需要考慮專業意見。

【案件編號：TMCC 1282/24】