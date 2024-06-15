珠海打肉毒菌 57歲港婦危殆 衛署：港只准醫生注射

【明報專訊】衛生署衛生防護中心正調查一宗在珠海注射肉毒桿菌毒素後出現肉毒中毒的疑似個案，涉及一名57歲女病人，她今年4月及5月曾到珠海一間美容院接受肉毒桿菌毒素注射，至上月18日出現言語不清和吞嚥困難，翌日雙眼下垂，病人到公院求診後自行出院，本月初病情進一步惡化，因呼吸困難及四肢乏力等再求診入院，情况危殆。衛生署呼籲市民注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行。
個案已通報內地當局
初步調查顯示，女病人曾分別於4月27日及5月15日在珠海一間美容院接受肉毒桿菌毒素注射，衛生防護中心已將個案通報內地有關當局。
該名57歲女病人過往健康良好，自上月18日起出現言語不清和吞嚥困難，19日起出現雙眼下垂徵狀。她於上月22日到瑪麗醫院急症室求診，並入院接受治療，惟病人同日不遵從醫生勸告，自行出院。她上月23日因言語不清和吞嚥困難加劇而再次入住瑪麗醫院，經治療後同月25日出院。
疑肉毒中毒 吞嚥困難四肢乏力
及至本月2日，她又因呼吸困難、哽噎及四肢乏力到將軍澳醫院急症室求診，同日入院，本月5日轉往該院深切治療部接受進一步治療，目前情况危殆。臨牀診斷懷疑是醫源性肉毒中毒。
衛生署發言人表示，由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的範圍，故病人有可能出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。發言人稱，在香港有關注射程序只應由本地註冊醫生施行。