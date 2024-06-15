明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

珠海打肉毒菌 57歲港婦危殆 衛署：港只准醫生注射

【明報專訊】衛生署衛生防護中心正調查一宗在珠海注射肉毒桿菌毒素後出現肉毒中毒的疑似個案，涉及一名57歲女病人，她今年4月及5月曾到珠海一間美容院接受肉毒桿菌毒素注射，至上月18日出現言語不清和吞嚥困難，翌日雙眼下垂，病人到公院求診後自行出院，本月初病情進一步惡化，因呼吸困難及四肢乏力等再求診入院，情况危殆。衛生署呼籲市民注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行。

個案已通報內地當局

初步調查顯示，女病人曾分別於4月27日及5月15日在珠海一間美容院接受肉毒桿菌毒素注射，衛生防護中心已將個案通報內地有關當局。

該名57歲女病人過往健康良好，自上月18日起出現言語不清和吞嚥困難，19日起出現雙眼下垂徵狀。她於上月22日到瑪麗醫院急症室求診，並入院接受治療，惟病人同日不遵從醫生勸告，自行出院。她上月23日因言語不清和吞嚥困難加劇而再次入住瑪麗醫院，經治療後同月25日出院。

疑肉毒中毒 吞嚥困難四肢乏力

及至本月2日，她又因呼吸困難、哽噎及四肢乏力到將軍澳醫院急症室求診，同日入院，本月5日轉往該院深切治療部接受進一步治療，目前情况危殆。臨牀診斷懷疑是醫源性肉毒中毒。

衛生署發言人表示，由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的範圍，故病人有可能出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。發言人稱，在香港有關注射程序只應由本地註冊醫生施行。

上 / 下一篇新聞

體育園將辦試業活動 部分邀市民 跨部門小組首開會 陳國基：盼觀眾留區內周邊消費
體育園將辦試業活動 部分邀市民 跨部門小組首開會 陳國基：盼觀眾留區內周邊消費
鄰宋王臺啟德站 信有效疏導人流
鄰宋王臺啟德站 信有效疏導人流
10範疇設KPI 不達標營運公司罰款
10範疇設KPI 不達標營運公司罰款
灣區應急救援合作協議簽署 陳國基：助增抗災力
灣區應急救援合作協議簽署 陳國基：助增抗災力
涉6·12著光時衣 青年控國安例煽動罪 官問是否保留保釋覆核權 控方：記得係無咗
涉6·12著光時衣 青年控國安例煽動罪 官問是否保留保釋覆核權 控方：記得係無咗
多國關注撤護照 中方促停庇罪犯
多國關注撤護照 中方促停庇罪犯
政府介入後首同場 張翔王沛詩頒獎禮並肩拍照
政府介入後首同場 張翔王沛詩頒獎禮並肩拍照
假網購App偷網銀帳戶截短訊 港星馬聯合拘156人
假網購App偷網銀帳戶截短訊 港星馬聯合拘156人
稱憑回鄉證領「醫療券」 政府斥牙科廣告誤導
稱憑回鄉證領「醫療券」 政府斥牙科廣告誤導
涉排廢造數 廉署拘驗車中心等20人 每月20私家車年檢「假合格」 暫不涉道路安全數據
涉排廢造數 廉署拘驗車中心等20人 每月20私家車年檢「假合格」 暫不涉道路安全數據
專家：無維修曾改裝 易肥佬
專家：無維修曾改裝 易肥佬
代運輸署檢測車輛 業界憂涉安全數據
代運輸署檢測車輛 業界憂涉安全數據
警長多次見屠龍證人「評估悔過否」 稱負責把關免被告輕易減刑 否認比對調整口供
警長多次見屠龍證人「評估悔過否」 稱負責把關免被告輕易減刑 否認比對調整口供
辯方指要求除褲打罵逼供 警長否認
辯方指要求除褲打罵逼供 警長否認
理大暴動罪成 大專生上訴駁回
理大暴動罪成 大專生上訴駁回
維港滙單位疑吸塵機起火 姊弟吸濃煙不適
維港滙單位疑吸塵機起火 姊弟吸濃煙不適
劉馬車非禮8女子囚24周
劉馬車非禮8女子囚24周
立會論控煙十招 過半發言議員質疑 有批「太盡」損經濟削選擇權 盧寵茂：回報非常重要
立會論控煙十招 過半發言議員質疑 有批「太盡」損經濟削選擇權 盧寵茂：回報非常重要
中華白海豚棲地 北大嶼海岸公園刊憲
中華白海豚棲地 北大嶼海岸公園刊憲
盧寵茂：噴鼻流感疫苗限制多 棄置率高
盧寵茂：噴鼻流感疫苗限制多 棄置率高
路線車資爭拗 的士司機乘客打鬥
路線車資爭拗 的士司機乘客打鬥
九市速遞：柔宇破產清盤案受理 倘債務重組不果 優先支薪付養老金
九市速遞：柔宇破產清盤案受理 倘債務重組不果 優先支薪付養老金
九市速遞：今年深圳口岸入境人次破億 復疫前水平
九市速遞：今年深圳口岸入境人次破億 復疫前水平
九市速遞：河套深圳園區 10家中試平台獲牌
九市速遞：河套深圳園區 10家中試平台獲牌
九市速遞：灣區鐵路班次調整 廣深城際增至每日162班
九市速遞：灣區鐵路班次調整 廣深城際增至每日162班
九市速遞：科大廣州本科招生翻倍 擬11省收300人
九市速遞：科大廣州本科招生翻倍 擬11省收300人
灣區手記：誰更可憐 ／文：尚東美
灣區手記：誰更可憐 ／文：尚東美
【Emily】護照排名港微跌至46 星登榜首
【Emily】護照排名港微跌至46 星登榜首
【Emily】深圳文博會延展 元創方賞青花瓷奶樽、巴士機械人
【Emily】深圳文博會延展 元創方賞青花瓷奶樽、巴士機械人
【Emily】助理關長吳潔貞突辭職
【Emily】助理關長吳潔貞突辭職
【Emily】荃灣撞車大塞車 累一哥失場
【Emily】荃灣撞車大塞車 累一哥失場