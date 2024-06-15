珠海打肉毒菌 57歲港婦危殆 衛署：港只准醫生注射

個案已通報內地當局

初步調查顯示，女病人曾分別於4月27日及5月15日在珠海一間美容院接受肉毒桿菌毒素注射，衛生防護中心已將個案通報內地有關當局。

該名57歲女病人過往健康良好，自上月18日起出現言語不清和吞嚥困難，19日起出現雙眼下垂徵狀。她於上月22日到瑪麗醫院急症室求診，並入院接受治療，惟病人同日不遵從醫生勸告，自行出院。她上月23日因言語不清和吞嚥困難加劇而再次入住瑪麗醫院，經治療後同月25日出院。

疑肉毒中毒 吞嚥困難四肢乏力

及至本月2日，她又因呼吸困難、哽噎及四肢乏力到將軍澳醫院急症室求診，同日入院，本月5日轉往該院深切治療部接受進一步治療，目前情况危殆。臨牀診斷懷疑是醫源性肉毒中毒。

衛生署發言人表示，由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的範圍，故病人有可能出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。發言人稱，在香港有關注射程序只應由本地註冊醫生施行。