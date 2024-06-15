辯方指要求除褲打罵逼供 警長否認

被指命令蹲下 斥「曱甴」

控方指，屬於同謀吳智鴻團伙的被告賴振邦有份偷化學原料製作引爆裝置。馮保羅供稱知悉警方在2020年1月17日拘捕賴，但不知道賴在3次錄影會面保持緘默。代表賴的大律師是香媛引述調查報告，指馮於兩日後凌晨後帶同5名男警到長沙灣警署；馮確認。是香媛稱紀錄顯示，警員帶賴振邦到房間了解他的政治背景等，馮稱無記憶有份會見賴。

否認說「同出面講你篤灰」

是香媛指出，馮與警員展示Telegram內電子裝置的相片，質問賴振邦將有關物品放在哪裏，馮講過給賴「第二條路」和懺悔機會，有警員叫他穿回裝了子彈的褲子，再從中取出子彈在賴的赤裸上身摩擦，又扯他的頭髮，說「𠵱家放你走都得，不過會同出面嘅人講係你篤灰嘅」，又把賴的頭撞向牆壁。馮一概否認，他稱對賴振邦同日獲保釋無印象，不知賴投訴警員。是香媛質疑，由於賴振邦在恐嚇下沒有招認，因此警方叫另一被告彭軍壕「篤多啲人」，甚至配上更多名字；馮不同意。

第四被告李家田的大律師林芷瑩則指，馮在2020年6月11日拘捕李家田時掌摑他，恐嚇李供出槍枝下落，又揚言「殺咗你都無問題」，馮的同袍對李施行「水刑」，之後馮叫李跟稿錄口供。馮否認發生此事。

（反修例風暴）