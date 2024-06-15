明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

警長多次見屠龍證人「評估悔過否」 稱負責把關免被告輕易減刑 否認比對調整口供

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織涉策劃2019年殺警案，昨在高院步入第34天審訊。時任「O記」、現為國安處的警署警長馮保羅作供披露，3年間多次會見有意認罪的還押被告黃振強、彭軍壕及蘇緯軒，三人後來錄取無損權益口供（NPS），成為本案污點證人（又稱從犯證人）（見表）。辯方關注會面內容無詳細紀錄，馮表示他透過「閒話家常」評估被告是誠心悔過還是卸責他人，「我哋調查人員最後一個把關」，以免被告輕易當證人減刑，同時為被告提供「心理輔導」。明報記者

時任偵緝警署警長馮保羅供稱加入警隊36年，於2016年晉升為警署警長，2019年12月隸屬有組織罪案及三合會調查科。在首被告張銘裕的大律師姚本成盤問下，馮知道屬無名組織的被告彭軍壕在同謀被捕後一個月落網，他稱絕對不認識彭的父親，後期才知彭父是同袍。

即興「閒話家常」 不會記錄

根據馮的證供，他最先於2020年2月應彭軍壕的要求首次到收押所會見他，姚大狀關注會面長達3小時，馮引述彭表達想認罪及做證人的意願，但馮無權決定，他要評估彭是誠心悔過抑或將刑責卸給他人，測試彭是否適宜作證，馮又稱這些「即興」對話毋須記錄，純屬閒話家常，與案無關。姚大狀問，彭有否要求警方「告少啲」，馮表示沒有，若有則反映彭並非真誠悔過。

姚續問，馮為彭軍壕錄取NPS前後多次探訪他的原因，馮重申是彭提出要求，他明白對方擔任證人承受巨大壓力及感緊張，故需安撫彭的情緒。馮表示沒看過彭的錄音會面，他只評估被告的心理狀態，而非評估證供分別。馮透露，同年3月起與另一還押被告、涉案槍手蘇緯軒見面，蘇亦表明欲當證人及展示悔意，之後錄取NPS；其間蘇沒叫警方不要繼續控告他。

稱證人承受壓力 需安撫情緒

馮確認去年5月會見被指屠龍隊長的被告黃振強時，手上已有彭、蘇兩人的NPS，黃原本不認罪候審，當時想改為認罪和做證人，馮形容自己負責把關評估，他看得出黃有悔意。被問到錄取NPS後為何仍見黃振強，馮謂雖然他不是心理專家，但認為污點證人想找他們傾訴。代表第三被告嚴文謙的大律師梁鴻谷指出馮經驗豐富，故獲派審視「投誠」疑犯「交嘅料要唔要得過」，並對比各人口供是否有出入而要調整；馮否認。

第四被告李家田的大律師林芷瑩另問及，馮有份在安全屋拘捕黃振強，馮供稱警員以控制形式捉住及環抱黃，黃試圖掙脫警員，混亂之際警員按着黃的頭和腳，約兩分鐘後制服黃；林又指警方毆打黃振強，威嚇利誘他。馮不同意，稱不知黃事後投訴警員，假如得知黃誣捏警員，也不能抹煞他可能幾年後會認罪。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕污點證人 高等法院 殺警 屠龍小隊 反恐條例 反修例風波

上 / 下一篇新聞

體育園將辦試業活動 部分邀市民 跨部門小組首開會 陳國基：盼觀眾留區內周邊消費
體育園將辦試業活動 部分邀市民 跨部門小組首開會 陳國基：盼觀眾留區內周邊消費
鄰宋王臺啟德站 信有效疏導人流
鄰宋王臺啟德站 信有效疏導人流
10範疇設KPI 不達標營運公司罰款
10範疇設KPI 不達標營運公司罰款
灣區應急救援合作協議簽署 陳國基：助增抗災力
灣區應急救援合作協議簽署 陳國基：助增抗災力
涉6·12著光時衣 青年控國安例煽動罪 官問是否保留保釋覆核權 控方：記得係無咗
涉6·12著光時衣 青年控國安例煽動罪 官問是否保留保釋覆核權 控方：記得係無咗
多國關注撤護照 中方促停庇罪犯
多國關注撤護照 中方促停庇罪犯
政府介入後首同場 張翔王沛詩頒獎禮並肩拍照
政府介入後首同場 張翔王沛詩頒獎禮並肩拍照
假網購App偷網銀帳戶截短訊 港星馬聯合拘156人
假網購App偷網銀帳戶截短訊 港星馬聯合拘156人
稱憑回鄉證領「醫療券」 政府斥牙科廣告誤導
稱憑回鄉證領「醫療券」 政府斥牙科廣告誤導
涉排廢造數 廉署拘驗車中心等20人 每月20私家車年檢「假合格」 暫不涉道路安全數據
涉排廢造數 廉署拘驗車中心等20人 每月20私家車年檢「假合格」 暫不涉道路安全數據
專家：無維修曾改裝 易肥佬
專家：無維修曾改裝 易肥佬
代運輸署檢測車輛 業界憂涉安全數據
代運輸署檢測車輛 業界憂涉安全數據
辯方指要求除褲打罵逼供 警長否認
辯方指要求除褲打罵逼供 警長否認
理大暴動罪成 大專生上訴駁回
理大暴動罪成 大專生上訴駁回
珠海打肉毒菌 57歲港婦危殆 衛署：港只准醫生注射
珠海打肉毒菌 57歲港婦危殆 衛署：港只准醫生注射
維港滙單位疑吸塵機起火 姊弟吸濃煙不適
維港滙單位疑吸塵機起火 姊弟吸濃煙不適
劉馬車非禮8女子囚24周
劉馬車非禮8女子囚24周
立會論控煙十招 過半發言議員質疑 有批「太盡」損經濟削選擇權 盧寵茂：回報非常重要
立會論控煙十招 過半發言議員質疑 有批「太盡」損經濟削選擇權 盧寵茂：回報非常重要
中華白海豚棲地 北大嶼海岸公園刊憲
中華白海豚棲地 北大嶼海岸公園刊憲
盧寵茂：噴鼻流感疫苗限制多 棄置率高
盧寵茂：噴鼻流感疫苗限制多 棄置率高
路線車資爭拗 的士司機乘客打鬥
路線車資爭拗 的士司機乘客打鬥
九市速遞：柔宇破產清盤案受理 倘債務重組不果 優先支薪付養老金
九市速遞：柔宇破產清盤案受理 倘債務重組不果 優先支薪付養老金
九市速遞：今年深圳口岸入境人次破億 復疫前水平
九市速遞：今年深圳口岸入境人次破億 復疫前水平
九市速遞：河套深圳園區 10家中試平台獲牌
九市速遞：河套深圳園區 10家中試平台獲牌
九市速遞：灣區鐵路班次調整 廣深城際增至每日162班
九市速遞：灣區鐵路班次調整 廣深城際增至每日162班
九市速遞：科大廣州本科招生翻倍 擬11省收300人
九市速遞：科大廣州本科招生翻倍 擬11省收300人
灣區手記：誰更可憐 ／文：尚東美
灣區手記：誰更可憐 ／文：尚東美
【Emily】護照排名港微跌至46 星登榜首
【Emily】護照排名港微跌至46 星登榜首
【Emily】深圳文博會延展 元創方賞青花瓷奶樽、巴士機械人
【Emily】深圳文博會延展 元創方賞青花瓷奶樽、巴士機械人
【Emily】助理關長吳潔貞突辭職
【Emily】助理關長吳潔貞突辭職
【Emily】荃灣撞車大塞車 累一哥失場
【Emily】荃灣撞車大塞車 累一哥失場