警長多次見屠龍證人「評估悔過否」 稱負責把關免被告輕易減刑 否認比對調整口供

時任偵緝警署警長馮保羅供稱加入警隊36年，於2016年晉升為警署警長，2019年12月隸屬有組織罪案及三合會調查科。在首被告張銘裕的大律師姚本成盤問下，馮知道屬無名組織的被告彭軍壕在同謀被捕後一個月落網，他稱絕對不認識彭的父親，後期才知彭父是同袍。

即興「閒話家常」 不會記錄

根據馮的證供，他最先於2020年2月應彭軍壕的要求首次到收押所會見他，姚大狀關注會面長達3小時，馮引述彭表達想認罪及做證人的意願，但馮無權決定，他要評估彭是誠心悔過抑或將刑責卸給他人，測試彭是否適宜作證，馮又稱這些「即興」對話毋須記錄，純屬閒話家常，與案無關。姚大狀問，彭有否要求警方「告少啲」，馮表示沒有，若有則反映彭並非真誠悔過。

姚續問，馮為彭軍壕錄取NPS前後多次探訪他的原因，馮重申是彭提出要求，他明白對方擔任證人承受巨大壓力及感緊張，故需安撫彭的情緒。馮表示沒看過彭的錄音會面，他只評估被告的心理狀態，而非評估證供分別。馮透露，同年3月起與另一還押被告、涉案槍手蘇緯軒見面，蘇亦表明欲當證人及展示悔意，之後錄取NPS；其間蘇沒叫警方不要繼續控告他。

稱證人承受壓力 需安撫情緒

馮確認去年5月會見被指屠龍隊長的被告黃振強時，手上已有彭、蘇兩人的NPS，黃原本不認罪候審，當時想改為認罪和做證人，馮形容自己負責把關評估，他看得出黃有悔意。被問到錄取NPS後為何仍見黃振強，馮謂雖然他不是心理專家，但認為污點證人想找他們傾訴。代表第三被告嚴文謙的大律師梁鴻谷指出馮經驗豐富，故獲派審視「投誠」疑犯「交嘅料要唔要得過」，並對比各人口供是否有出入而要調整；馮否認。

第四被告李家田的大律師林芷瑩另問及，馮有份在安全屋拘捕黃振強，馮供稱警員以控制形式捉住及環抱黃，黃試圖掙脫警員，混亂之際警員按着黃的頭和腳，約兩分鐘後制服黃；林又指警方毆打黃振強，威嚇利誘他。馮不同意，稱不知黃事後投訴警員，假如得知黃誣捏警員，也不能抹煞他可能幾年後會認罪。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）