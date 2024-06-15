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涉排廢造數 廉署拘驗車中心等20人 每月20私家車年檢「假合格」 暫不涉道路安全數據

【明報專訊】廉政公署揭發有運輸署指定車輛測試中心職員涉嫌在車輛年檢中貪污，收受3間車房賄款，每月為20輛私家車偽造廢氣排放測試的合格數據。廉署在行動中拘捕20人，包括兩名涉向中心通風報信有關廉署行動的運輸署合約員工，檢獲10輛涉造假私家車。有關驗車中心已被運輸署暫停營運，相信事件不涉道路安全相關的測試。

運輸署回覆查詢表示，已即時暫停涉事指定車輛測試中心的驗車服務和涉事合約員工職務。運輸署稱非常關注事件，會全力配合廉署調查；將檢視指引，加強管理和監管指定車輛測試中心及驗車人員的培訓。翻查運輸署指定車輛測試中心名單，現有40間，其中位於元朗康業街的「幫得手汽車有限公司」自6月3日起暫停服務，據悉該店是涉案測試中心，昨無營業。

被捕包括中心經理車房東 兩運署職員受賄通水

廉署上周採取代號「烈風」行動，共拘捕20人，涉違反《防止賄賂條例》第9條及其他相關法例。其中18名被捕人年齡27至69歲，包括新界一間指定驗車中心的4名負責人及6名認可驗車員，當中一人兼任中心經理；4人為車房東主，分別在新界營運3間車房；另有4名中間人。其餘兩名被捕人為運輸署合約員工，其職務不涉車輛檢驗，但涉嫌從其中一名驗車中心負責人收取利益通風報信，告知對方廉署正調查事件。所有被捕人獲准保釋。

涉事中心已被停業 正查車主知情否

廉署另根據法庭手令搜查涉案測試中心及車房的辦公室及營業處所，並會見涉案車主等逾10人，正調查車主是否知情，不排除再有執法行動。廉署共檢獲10輛涉事私家車，經運輸署覆檢後，廢氣排放均不達標，部分車輛排氣系統曾改動，車齡最長為10多年。廉署執行處首席調查主任韋理民稱，大部分車輛較舊，有可能因此未達標。

廉署執行處總調查主任李惠表示，廉署接獲投訴後調查，發現涉案驗車中心職員從3間車房或中間人收賄，驗車時將廢氣排放合格與不合格的車輛「梅花間竹」排列，取得合格車輛的數據後，會再次測試已合格的車輛，然後將數據偷龍轉鳳套用於不合格的車輛上，讓不符合標準的私家車通過年檢。廉署相信案件只涉廢氣排放測試，其他與道路安全相關的測試結果未受影響。

車房一條龍送檢收費較貴 或屬賄款

李惠稱，涉案驗車中心由2022年中起成為運輸署合資格驗車中心，調查後料職員每月為20輛車造假，但何時起造假、累計涉及車輛數目仍待調查。李惠指涉案車房提供「一條龍」服務，收取2000至3000元為車主安排車輛年檢，而驗車中心本身收費為585元，不排除部分差價屬賄款。李表示，驗車中心及車房行賄、受賄及弄虛作假，或是為取得更多生意、賣人情、出於懶惰，或同事間的壓力，但此類違法行為會削弱公眾對車輛測試制度的信心，廉署會與運輸署檢視監管程序。

根據《道路交通條例》，車齡6年或以上的私家車，均須在運輸署指定的車輛測試中心年檢，認可車輛測試員在中心負責人監督下進行年檢，再向合格車輛發出「車輛宜於道路上使用證明書」，供車主作牌照續期。

廉署2011年曾偵破驗車貪污案，拘33人，案中兩間指定車輛測試中心的30名測試員及經理涉嫌收取3名車房東主的賄款，確保車房交的私家車通過年檢。廉署防貪處同年審視測試中心的驗車程序及運輸署監察機制，向運輸署發出審查報告。

相關字詞﹕運輸署 廉政公署

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