涉排廢造數 廉署拘驗車中心等20人 每月20私家車年檢「假合格」 暫不涉道路安全數據

運輸署回覆查詢表示，已即時暫停涉事指定車輛測試中心的驗車服務和涉事合約員工職務。運輸署稱非常關注事件，會全力配合廉署調查；將檢視指引，加強管理和監管指定車輛測試中心及驗車人員的培訓。翻查運輸署指定車輛測試中心名單，現有40間，其中位於元朗康業街的「幫得手汽車有限公司」自6月3日起暫停服務，據悉該店是涉案測試中心，昨無營業。

被捕包括中心經理車房東 兩運署職員受賄通水

廉署上周採取代號「烈風」行動，共拘捕20人，涉違反《防止賄賂條例》第9條及其他相關法例。其中18名被捕人年齡27至69歲，包括新界一間指定驗車中心的4名負責人及6名認可驗車員，當中一人兼任中心經理；4人為車房東主，分別在新界營運3間車房；另有4名中間人。其餘兩名被捕人為運輸署合約員工，其職務不涉車輛檢驗，但涉嫌從其中一名驗車中心負責人收取利益通風報信，告知對方廉署正調查事件。所有被捕人獲准保釋。

涉事中心已被停業 正查車主知情否

廉署另根據法庭手令搜查涉案測試中心及車房的辦公室及營業處所，並會見涉案車主等逾10人，正調查車主是否知情，不排除再有執法行動。廉署共檢獲10輛涉事私家車，經運輸署覆檢後，廢氣排放均不達標，部分車輛排氣系統曾改動，車齡最長為10多年。廉署執行處首席調查主任韋理民稱，大部分車輛較舊，有可能因此未達標。

廉署執行處總調查主任李惠表示，廉署接獲投訴後調查，發現涉案驗車中心職員從3間車房或中間人收賄，驗車時將廢氣排放合格與不合格的車輛「梅花間竹」排列，取得合格車輛的數據後，會再次測試已合格的車輛，然後將數據偷龍轉鳳套用於不合格的車輛上，讓不符合標準的私家車通過年檢。廉署相信案件只涉廢氣排放測試，其他與道路安全相關的測試結果未受影響。

車房一條龍送檢收費較貴 或屬賄款

李惠稱，涉案驗車中心由2022年中起成為運輸署合資格驗車中心，調查後料職員每月為20輛車造假，但何時起造假、累計涉及車輛數目仍待調查。李惠指涉案車房提供「一條龍」服務，收取2000至3000元為車主安排車輛年檢，而驗車中心本身收費為585元，不排除部分差價屬賄款。李表示，驗車中心及車房行賄、受賄及弄虛作假，或是為取得更多生意、賣人情、出於懶惰，或同事間的壓力，但此類違法行為會削弱公眾對車輛測試制度的信心，廉署會與運輸署檢視監管程序。

根據《道路交通條例》，車齡6年或以上的私家車，均須在運輸署指定的車輛測試中心年檢，認可車輛測試員在中心負責人監督下進行年檢，再向合格車輛發出「車輛宜於道路上使用證明書」，供車主作牌照續期。

廉署2011年曾偵破驗車貪污案，拘33人，案中兩間指定車輛測試中心的30名測試員及經理涉嫌收取3名車房東主的賄款，確保車房交的私家車通過年檢。廉署防貪處同年審視測試中心的驗車程序及運輸署監察機制，向運輸署發出審查報告。