假網購App偷網銀帳戶截短訊 港星馬聯合拘156人

騙逾4000人主要東南亞 涉2億

網罪科總督察鄭澤仁表示，詐騙集團以馬來西亞為基地，分工明細，會在facebook和Instagram開設虛假網購專頁，售賣食品、租車、旅遊服務等。當事主表示有興趣購買，騙徒便會提供連結，要求事主下載內藏木馬程式的網購手機App，要求事主輸入網上銀行戶口登入資料聲稱用作支付運費。騙徒會透過木馬程式實時遠端監控事主手機，截取銀行發出的短訊，在事主不知情下登入其網絡銀行轉走存款至傀儡戶口，多重轉帳洗黑錢。涉案手機App包括「港澳商城」、「第壹商城」「88雜貨舖」、「撈寶.com」及「送達百貨」等。

攻安卓用戶 藉木馬遙控手機

網罪科總督察劉傲松說，有關木馬程式主要針對安卓（Android）系統用戶，騙徒除透過偽冒網購App遙控事主手機，亦會偷偷安裝偽冒地圖App以截取銀行短訊，令事主無察覺被轉走金錢。至於虛假的網購專頁各有約100名追蹤者，警方已要求相關平台移除專頁。

鄭澤仁說，該詐騙集團使用的木馬程式主要掛載於香港及馬來西亞伺服器，其中香港的相關伺服器中，最少掛載260種木馬程式，數據會傳送至逾百個本港或海外的IP地址。他稱，騙徒以加密貨幣租用伺服器，當中50個伺服器的租用人為兩名分別26及47歲的馬來西亞籍男子，相信他們是集團骨幹，已被當地警方拘捕。新加坡警方去年起亦拘捕140人。

港41宗 拘14傀儡戶主

香港自去年9月至今年4月接報41宗個案，騙徒會將騙款轉帳至31個本地傀儡戶口，部分戶口早於去年2月開設，由去年3月至今年4月，各傀儡戶口共清洗逾3450萬元懷疑犯罪得益。警方周三及四在本港多處拘捕10男4女，年齡19至61歲，均為傀儡戶口持有人。行動共檢獲8部手提電話、一些銀行文件、相關伺服器等，稍後會作數碼法理鑑證。

網罪科警司高迪指出，4000名事主主要來自東南亞，其中新加坡佔1899宗個案，涉騙款1.9億港元。香港41宗個案事主則合共損失約1200萬港元，其中一名88歲翁失逾600萬港元，是本地損失金額最高個案。調查顯示，騙徒通常選擇深夜時段遙控事主手機，也會將熒幕亮度調到最暗，減低被發現可能，部分事主隔逾一周才發現金錢不翼而飛，警方難以及時攔截。

銀行新App助偵假App 同類案不再

本港警方去年11月派員赴新加坡與當地警方交流，返港後亦與金管局和銀行公會多次開會。主要零售銀行今年2月下旬起陸續推出額外「反惡意程式保安措施」，當市民開啓銀行手機應用程式，可協助偵測惡意程式或過多存取權限要求，並阻止用戶登入銀行帳戶及發出提示。新措施下警方沒再發現新增同類案件。