多國關注撤護照 中方促停庇罪犯

在北京，中國外交部發言人林劍強烈不滿和堅決反對有關方面公然詆譭《港區國安法》和《國安條例》、干預特區法治，要求「停止插手干預香港事務，停止為反中亂港分子撐腰打氣，停止包庇罪犯」。特區政府稱撤銷護照等措施符人權，英美等國也對通緝犯採類似措施，批評「有外部勢力及別有用心人士」虛偽和雙重標準。

法新社報道，澳洲回應時說，香港國安法律對包括在澳洲的人有深遠影響。歐盟發言人說，取消護照做法似乎確認歐盟對國安法律可「跨境用作打壓異己」的關注。加拿大則對香港嘗試跨境使用國安法律表示遺憾，反對任何用在加拿大的做法。

港府晚上發稿稱強烈不滿和反對美西方國家言論，強調措施目的是打擊、阻嚇、防止潛逃行為，並促使潛逃者回港接受司法程序。發言人對美西方有別有用心者抹黑及嘗試混淆視聽強烈不滿，強調「香港居民人權自由受《憲法》和《基本法》的堅實保障」。

歐盟稱港自由受壓 政府批偏頗

另外，歐盟委員會日前發表2023年香港年度報告，描述香港多方面基本自由受壓，多元聲音空間進一步收窄。歐盟外長博雷利稱，期內香港權利自由持續侵蝕、一國兩制原則瓦解，反對派遭排除於各級選舉，國安法被用來打壓異見，影響對香港法治信心和國際樞紐地位。港府批評報告偏頗不實，敦促歐盟認清事實，立即停止干預香港事務。