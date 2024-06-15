涉6·12著光時衣 青年控國安例煽動罪 官問是否保留保釋覆核權 控方：記得係無咗

同時戴黃色「FDNOL」口罩

就23條立法的《維護國家安全條例》今年3月23日刊憲生效。本報向律政司及警方查詢本案是否首宗引用《條例》檢控的煽動案，均獲覆案件已進入司法程序不宜評論。警方稱《港區國安法》及《條例》生效以來，截至今年6月7日，共299人因涉嫌從事危害國家安全行為和活動被捕。

截至上周共299人涉危國安被捕

被告諸啓邦被控「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」，指他今年6月12日穿戴印有陳述的一件上衣及一個口罩和公開展示該等陳述，具意圖引起中國公民、香港居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；引起中國公民、香港居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛，及或煽惑任何人企圖不循合法途徑，改變中央就特區依法制定的事項。

被告另被控「不遵從要求而出示身分證明以供查閱」及「有意圖而遊蕩」兩罪，指他同日在港鐵石門站犯案。控方申請將案件押後，以待檢查被告手機、電腦及案發附近閉路電視，反對被告擔保。

辯方提出保釋申請，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德聽畢拒絕申請，下令被告還押。蘇官問到被告有權向高院覆核保釋，「要唔要8天？」辯方稱不需要，有關法例似乎沒保釋覆核程序。蘇官再問「記得係無咗？」控方答「記得係無咗」。

翻查資料，《維護國家安全條例》煽動罪最高判監7年，比《刑事罪行條例》煽動罪最高判監兩年更重。

【案件編號：WKCC 2585/24】