灣區應急救援合作協議簽署 陳國基：助增抗災力

粵期望協議可推進三地合作

該框架協議昨由香港保安局長鄧炳強、澳門警察總局長梁文昌、廣東省應急管理廳長王再華簽署。出席的官員包括港澳辦室務會成員向斌、國家應急管理部副部長徐加愛等。廣東省常務副省長張虎期望協議能成為推進三地應急管理領域合作的契機，包括建立大灣區應急協調平台，以及在聯合應急演練加強應急培訓，完善應急物質保障，提升跨區域救援能力等。他透露，至今已舉辦8次粵港應急管理聯盟機制專責小組聯席會議，廣東省相關部門已在資源範圍內與港澳建立應急管理合作機制。

澳門稱資源有限需助力國家鄰區

超強颱風「天鴿」2017年襲澳門，為當地帶來嚴重災情，時任澳門特首崔世安首次提請中央政府批准駐澳門解放軍協助救災。澳門保安司長黃少澤昨稱，當地民防應急工作模式在「天鴿」後出現較大轉變，在國家減災委員會專家組指導下，改革民防應急體制等，惟澳門地方小、資源有限，面對嚴重自然災害等時，有必要接觸國家和鄰近地區資源和力量，達到最好應對效果。

翻查立法會文件，該框架協議主要有3方面合作，包括去年7月建立「大灣區消防救援平台」，以網上平台形式分享行動經驗等資訊；粵港澳三地政府制定應急物資裝備、人員和專家共享清單；以「屬地原則」建立聯合應急指揮機制，應對影響大灣區安全的重大災害事故。