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鄰宋王臺啟德站 信有效疏導人流

【明報專訊】啟德體育園主場館可容納5萬名觀眾，外界關注活動舉辦時交通安排。政務司長陳國基昨稱已指示運物局、文體旅局及啟德體育園確保園區交通配套能配合訪客不同需要，並會制定協調機制，按活動性質、規模和參加人數等部署，例如加強鐵路服務和開辦特別巴士線等，有信心正式啟用後觀眾可有序離開。有立法會議員稱，體育園周邊巴士線不足，冀可借用旅遊巴將觀眾轉送各區，一方面可透過其他鐵路線分流，另一方面帶觀眾到不同地區消費。

議員倡旅巴分流 帶挈鄰區消費

被問到現時交通配套是否足夠應付大型盛事，陳國基說從體育園步行10至15分鐘可到附近的港鐵宋皇臺站及啟德站，認為兩站能有效疏導觀眾；若觀眾走遠一點，亦可到彩虹等站。他說試驗後會總結經驗，強調最重要有足夠指示公眾出入。

翻查體育園網站，該處附近有兩個公共交通交匯處，其中一個鄰近啟德站，按網上地圖從主場館出發，步行至啟德站及宋皇臺站分別需約17分鐘，步行到啟德交匯處23分鐘，若步行至彩虹站要近半小時；現時啟德交匯處有兩條巴士線、一條機場巴士線、一條前往觀塘的專線小巴線，另設跨境巴士及的士站。

九龍中立法會議員楊永杰認為，單靠屯馬線疏導人潮並不足夠，建議用旅遊巴將觀眾載到紅磡和鑽石山，借助每小時可載客5萬至6萬人的東鐵及觀塘線分流，甚至有助帶動該區經濟。他說巴士接駁「肯定要改善」，現時路經園區的巴士線不足，或要走到九龍城富豪東方酒店對出的巴士站，才有較多巴士線選擇。九龍西立法會議員鄭泳舜說，現時只能預測交通狀况，若此刻增加班次或路線未必合理，可待試驗後再判斷日後安排。

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