體育園將辦試業活動 部分邀市民 跨部門小組首開會 陳國基：盼觀眾留區內周邊消費

將針對周邊消閒、餐飲宣傳

陳國基見傳媒時說，將指示相關政策局「做快」、「做強」和「做好」，包括跟進施工進度，邀請市民參加不同規模的試業活動和給予意見，再按經驗調整和改善運作，同時針對周邊的消閒和餐飲推廣宣傳，帶動當區經濟。他又提及明年11月舉辦的第十五屆全國運動會，將會在體育園舉行部分項目，統籌工作已如火如荼。

被問到啟用前的測試內容，陳國基說稍後會試辦活動，而有關活動正在籌辦，如有適合市民參與的活動，將公布詳情，讓市民參加。

議員倡啟用前試辦本地賽 邀海外觀眾測購票系統

立法會議員鄭泳舜表示，距離全運會約一年半，體育園在今年底或明年初或已可使用，建議政府分兩階段處理，體育園完工但未正式啟用時，可試辦一些本地賽事，例如學界或地區比賽，找專業團體及市民測試場地的基本設備，例如水電、冷氣等；正式啟用後先舉辦一些有遊客或較多觀眾的區域賽事，因啟用前已測試過，有信心屆時可配合得較好。

至於鄰近地區可如何受惠，鄭稱啟德附近的商場有不少新食肆及零售店舖，相信商戶會按其客群準備，毗鄰地區如九龍城亦有不少具特色地方，認為可鼓勵商戶「早一點做一個氛圍出來」迎接新客人。

立法會議員楊永杰認為可按照場地大小詳細測試，以了解不同人數的交通、人流等安排；至於購票系統方面，他認為可在不同地區同時測試，舉例在本港不同地區，以至邀請海外觀眾一同測試。

楊永杰亦關注在體育園活動結束後，如何留住觀眾在區內或其他地區消費，他稱最不樂見的是「完咗個活動就返屋企，浪費咗個盛事」，認為政府應提前做好宣傳及與商會溝通，讓觀眾知道區內有什麼美食，商戶又可在活動期間提供優惠，例如憑票尾換優惠，吸引觀眾留在區內消費，甚至可在賽事期間介紹九龍城飲食、消遣、喝酒的地方，再加上活動後分流觀眾到不同地方，帶動整區經濟。

籌備諮委會 蒐營運、推銷意見

另外，陳國基表示舉辦大型活動時，體育園會按需要設立聯合指揮中心，確保不同持份者可緊密溝通，確保觀眾進出場地時順暢有序。他說正積極籌備成立啟德體育園諮詢委員會，邀請不同界別代表加入，就營運和推銷策略等提供意見。

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