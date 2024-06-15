灣區手記：誰更可憐 ／文：尚東美

記者之前點外賣，在不知道吃什麼的時候，也曾想試試這家輕食店，不過由於價格較貴，一個輕食單人套餐，即沙律加飲料就要79元人民幣，再加上4、5元的運費，實在是捨不得下手，友人H即表示，曾經吃過這家店的意粉，價格百多元，味道還行。一路保持沉默的司機聽聞後立即表示不可置信，「一百多元的意粉？是吃了會長壽點嗎？」記者表示，這家店主打健康飲食，現在很多人都注重健康，所以受歡迎。司機回應說，現在的人都不知道錢難賺，並表示現在做滴滴司機很難。「一輛十幾萬的車，算上保養的話至少每公里需要一元，可是現在平台一公里只給八九毛。」他感嘆道，還不如街上撿垃圾汽水罐的，「那些回收站特賺錢的，看不出來而已」。

司機繼續說，現在最「卷」是做網約車和送外賣的騎手，他抱怨道，「我也搞不明白個個都說送外賣的可憐，下雨天雨又大，還開這麼快，我們四個輪的下雨天都不敢開太快」。下車後，另一友人Y表示看得出來當代人怨氣都很大。她笑說：「四個輪的看不起兩個輪的，兩個輪的看不起兩條腿的。」

文：尚東美