九市速遞：柔宇破產清盤案受理 倘債務重組不果 優先支薪付養老金

據深圳市中院公告，柔宇破產案將於9月13日舉行第一次債權人會議，指定廣東華商律師事務所為破產清盤管理人。柔宇債權人須於今年8月30日前向破產清算管理人申報債權，如出席債權人會議，須提交文件資料。廣東華商律師事務所表示，如有後續進展將及時公告。

數百現職離職員工登記欠薪

柔宇科技過去多次遭離職員工以期權結算名義提請破產審查（見本報4月16日報道），現時約有400至500名離職或在職員工登記欠薪債權。廣東知恒律師事務所高級合伙人律師、經濟師陳德福表示，9月的債權人會議將決定是否需要重組或和解，如不需要或程序失敗，法院便會裁定柔宇破產。他引述《破產法》相關規定，破產法人所欠職工的工資、基本養老保險、補償金等優先清償，「上述程序在時間上一般需時2至3年，但無法判斷柔宇科技破產清盤的複雜程度，具體需要多久，目前難以確定」。

9月召開首次債權人會議

柔宇科技2012年由留美科學家劉自鴻回國創立，專研可折疊屏幕技術，截至2021年9月累計獲得股權投資約61.97億元人民幣。

曾擔任柔宇科技獨立董事的中央財經大學中國企業研究中心主任劉姝威6月9日在社交平台發文，指劉自鴻雖是科學家，但不具備經營管理企業的基礎知識和經驗。她透露，深圳國資委2022年曾引介一間上市公司作「白武士」，該公司要求劉自鴻離開管理層、專注技術研究，保留其股份，但被劉拒絕。