應急醫院停運未有期 「服務反應熱」 4月起助驗骨質疏鬆 醫局：續研拓服務

應急醫院去年4月起逐步推出放射診斷、內窺鏡檢查、睡眠測試及微生物化驗服務，今年4月29日起增設化學病理實驗室，集中處理「血清25-羥基維他命D」檢驗服務，觀察患有維他命D缺乏症（佝僂病）或嚴重骨質疏鬆症、正接受維他命D補充治療的病人情况，以及診斷疑患維他命D中毒的病人。

收集5聯網樣本

料輪候需時縮至4周

截至上月31日，化學病理實驗室已從新界東、新界西、港島東、九龍中及九龍西醫院聯網收集948個樣本，完成處理其中423個，預計每年可處理5000個樣本。

新界東醫院聯網病理服務統籌陳浩明稱，化學病理實驗室可縮短病人輪候檢驗服務的時間，由一般公立醫院的8至9周縮短至約4周，未來會善用應急醫院設施，以騰出急症醫院的實驗室時間做其他檢驗服務。

至於應急醫院的放射診斷服務，截至上月31日已服務逾1.8萬人次，輪候時間大幅降低，其中電腦掃描造影由104周減至25周，磁力共振掃描造影由122周減至42周，超聲波造影由140周減至55周。

新界東醫院聯網臨牀服務統籌冼藝泉表示，仍在探討拓展應急醫院服務範疇的可能，但需考慮現有服務的樽頸、醫院設備配套，以及病人的需求和安全因素。

對於醫管局早前預計醫院將在2026年停運，冼稱現階段要待政府再安排，具體停運時間未定，「用到最後一日」。