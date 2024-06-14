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港聞

港聞二

出獄再犯 戀童漢刑期上訴駁回

【明報專訊】有性侵案底、有戀童癖的男電工出獄後再犯，帶15歲男生回家口交肛交，拍攝過程發送給友人。他承認與16歲以下男子同性肛交等5罪，判囚9年4個月，其後就刑期上訴。上訴庭昨頒判辭稱，他利用相同作案手法，在街上隨機搭訕男童及帶回家性侵，構成持續危險，駁回上訴。

上訴人李國偉（案發時46歲）承認2019年9月9日與事主X肛交、對X作出猥褻行為和非禮，以及拍攝X共12張兒童色情照片和9段影片，發布其中兩張照片和3段影片。原審法官杜麗冰判刑時將部分控罪刑期分期執行，總刑期9年4個月。

上訴方爭議刑期過重，稱被告沒直接對X使用暴力，涉及肛交和非禮等3項控罪來自同一事件，刑期應同期執行。高院署理首席法官麥機智及上訴庭法官薛偉成於判辭稱，被告數小時內干犯3罪，涉及逼X口交和肛交、在X體內射精等，若不分期執行刑期，無法正確評估其罪責，原審判刑完全適當。

上訴庭強調，本案牽涉多項加刑因素，被告在性侵案出獄後再犯，對男童構成持續危險，判刑須阻嚇。上訴庭提及，從被告和X的對話紀錄來看，X顯然驚慌和無力逃走，才屈服於年長男子；X事後萌生自殺念頭，X的母親因兒子遭遇而痛苦，原審判刑並非過重。

至於涉及色情物品的兩項控罪，上訴庭稱被告發布性交照片和影片構成另一加刑因素，使X備受折磨。上訴庭裁定判刑無不妥之處，駁回上訴。

【案件編號：CACC 289/21】

相關字詞﹕刑期上訴 與16歲以下男子作出同性肛交罪 戀童癖 性犯罪

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