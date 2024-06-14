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港聞

港聞二

涉非禮組媽 港大生稱碰臀為試可否進一步

【明報專訊】港大男學生涉嫌在宿舍非禮「組媽」，案件昨在東區裁判法院續審。裁判官裁定兩項非禮罪表證成立，被告選擇自辯，稱案發時對事主有好感，兩人共處一室時，他想觀察事主是否願有身體接觸，才用下身觸碰事主臀部。被告亦稱他從友人聽到事主的傳聞，以為事主對兩性關係較開放，加上兩人相處的經歷，才認為「我哋之間嘅接觸，接受度較高」。

被告潘啟堯（21歲，圖）現為港大四年級生。他供稱，2021年由副學士升讀港大，8月參加宿舍迎新會時認識擔任他「組媽」的X。其後兩人不時以通訊軟件聊天，X主動向他介紹兼職工作，被告認為與X關係親密，對X抱好感。

當日酒局末段，X向仍有餘興的組員提出改到她房間繼續喝酒。及後酒局人數漸減，直到餘下被告、X及一名男組員，因該組員已睡着，被告認為如同他與X獨處一室，亦開始思考X是否也對他有意思。

指事主稱「咪搞」無不悅 只感「時機唔啱」

其時X收拾房間，被告主動幫X摺衫，他庭上稱「咁做比較窩心、暖男行為，希望可以impress（打動）到佢」。被告稱兩人收拾時有「挨挨憑憑」，他想看X是否願意被接觸，故用下體頂向X，而X回應「咪搞啦」，但沒展露不悅，被告認為X或許因男組員在場才有顧慮，並得出「唔係不恰當行為，只係timing（時機）唔啱」的想法。

及後兩人坐在牀邊閒聊，被告說他沒攬X的腰。被告隨男組員離開後不久，發現遺留水杯，加上「想睇下有冇機會發展關係」，遂折返X房間。被告曾向X暗示性器官及「幫我解決」，但堅稱從沒掏出陽具。被告亦稱，曾從友人聽過X的傳聞，因認為X對於兩性關係較開放，加上兩人的經歷，故認為X對身體接觸接受程度較高。被告完成自辯，案件押後至7月25日結案陳辭。

【案件編號：ESCC 2419/23】

相關字詞﹕東區裁判法院 非禮 宿舍 港大

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