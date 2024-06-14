中大進修學院被黑 涉網上平台兩萬帳戶

稱沒發現大量流出 未見暗網現資料

學院昨回覆本報稱，事發後已成立危機管理小組評估受影響範圍，並通報中大，前日向警方備案，昨透過電郵通知受影響者，包括全日制、兼讀制課程的學生及畢業生。院方稱「現階段沒有證據顯示事件涉及其他資料」，正重新檢視電腦系統保安，盡力確保同類事件不會發生。

私隱專員公署昨回覆，前日接獲學院的資料外泄事故通報，已按既定程序展開調查，另接獲一名受害人投訴。

根據學院昨日的內部電郵，網上學習平台Moodle被入侵，涉及資料包括20,870個Moodle帳戶姓名、電郵地址及學生編號，受影響包括職員、兼任導師、學生、畢業生及部分訪客。學院又稱，在中大資訊科技服務中心委任的外部資訊科技安全顧問調查後，「沒有發現有大量資料流出，相關資料亦沒有在暗網上出現」。學院已停用涉事登入帳號並重設密碼，將網上學習平台移離相關伺服器，亦加強保安，封鎖3次登入不成功的帳戶。