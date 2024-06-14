男同志玩毒品性派對亡 兩性伴被捕一參與者在逃 涉冰毒迷姦水

警方周二早上約10時接獲報案稱，49歲男子於紅磡戴亞街一單位懷疑暈倒，昏迷送往伊利沙伯醫院，其後證實死亡，死因有待驗屍確定。九龍城警區重案組接手調查，初步相信事主曾飲用加入懷疑毒品的飲品。警方同日拘捕兩名男子，包括54歲男子涉嫌施用藥物以獲得或便利作非法的性行為、販毒及吸食危險藥物，51歲男子則涉嫌吸食危險藥物。

事主翌晨被發現昏迷 兩小時後方報警

據了解，49歲男死者余新耀任職會計師，與任職課程行政經理的54歲彭姓男子以及51歲張姓商人維持性伴侶關係約兩年。3人偶爾會在彭男於紅磡邨紅昇樓寓所聚會舉辦Chemfun派對，吸毒後發生性行為。據了解，事主與彭男周二晚上於上址一同服用冰毒和迷姦水後發生性行為，其後事主昏昏欲睡躺在牀上。彭男其後邀請張男，並透過交友程式「Grindr」邀請另一男子到場，3人再吸毒和發生性行為。翌晨8時彭發現事主昏迷，呼吸及心跳微弱，相隔兩小時後才有人報警。彭、張當場被捕，另一男子在逃。

案發現場所見，涉事單位大門關上，鐵閘手柄位置有粉末，疑為警方掃取指紋後留下。居於對面單位的老翁說該單位有一男子獨居，約在兩三個月前遷入，感覺神秘，「好似驚有人偷佢嘢咁」，也沒見人裝修及搬家具。另一男鄰居亦表示不認識該戶，警方曾向他了解該戶有否嘈雜聲音，他自己沒聽到。

醫生：兩毒品功效相反 亂食堪憂

精神科專科醫生曾繁光表示，冰毒是一種中樞神經興奮劑，服用後感覺愉快、集中，血壓上升、產生幻覺，服用過量有可能心律不正、高血壓、中風。而迷姦水則是一種中樞神經抑制劑，服後令人疲乏想睡，若迷姦水抑制腦幹控制呼吸的部分，有可能令人暈倒甚至死亡。曾繁光稱兩種藥物功效相反，一般不會同時服用，未知是否有人暗中將迷姦水混入他人飲料。另服食者難準確知道服用分量，等於「亂咁食」，後果堪憂。

Chemfun或Chemsex在男同志圈子指性行為時利用毒品提升性興奮。衛生署最近一次做相關調查為2020年，當時1574名受訪男同志中，8.6%稱過去6個月曾進行Chemfun，最常使用芳香劑、冰毒及迷姦水。

去年12月，22歲內地碩士生疑透過Grindr認識涉案人並參加同志毒品派對，遭注射冰毒昏迷後棄屍空地，案中3男涉誤殺等罪被捕。