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港聞

港聞二

李：正研低空經濟 克服問題需調整法例

【明報專訊】立法會昨日舉行特首互動交流答問會，討論本港發展「新質生產力」。民建聯葛珮帆建議仿效內地發展「低空經濟」，成立跨部門工作小組制訂發展策略，並試行跨境直升機載人服務、無人機外賣速遞、低空觀光。特首李家超認為「低空經濟」有發展空間，惟需克服飛行安全、航線、信號等問題，政府正在研究。

大灣區內地城市積極發展「低空經濟」，意指涉及無人機及直升機等低空飛行的經濟活動和產業。葛珮帆發言時指出，內地已在運輸物流、保安、旅遊等範疇發展「低空經濟」，逐步完善低空空域管制系統及相關法規，反觀香港步伐較落後。她建議成立「低空經濟跨部門工作小組」統籌跨部門工作，制訂發展策略，又提倡設立「低空經濟」試點，包括於機場實施「一地兩檢」，提供直升機跨境載人服務；在西貢萬宜水庫及離島推出「低空載人飛行器」觀光；發展以無人機速遞外賣。

李家超回應稱，「低空經濟」是「新質生產力」的重要領域，不過本港高樓大廈密集、人口稠密，要處理無人機安全問題。他認同發展「低空經濟」需跨部門協作，包括調整制度和法例，例如航道和航線，無人機跨境飛行中途的信號接收配套等。

人才計劃吸4.7萬持外國護照者

4.1萬循一般就業政策

李又稱，本港除了吸引內地人才，亦要聯通國際，政府各項人才計劃已推出約18個月，共批准逾4.7萬名持外國護照的人才申請，有信心計劃在推出兩年時，獲批海外人才可達5萬人。政府發言人補充，截至上月底，各項人才入境計劃共收到逾30萬宗申請，批出近19萬宗，當中內地人才佔14萬；約4.7萬名持外國護照者中，41,499人循一般就業政策申請，3695人獲批高才通計劃，非本地畢業生留港或回港就業則有1684人。

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