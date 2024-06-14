投資署引資推動 建築科技新猷 拍照5秒生成室內設計圖

5季25公司 暫投資2.7億

投資推廣署引入的25間公司涵蓋建築信息模擬技術（BIM）、安全智慧工地系統（4S）、數碼工程監督系統（DWSS）、組裝合成法（MiC）四大建築業相關科技。2018年在港成立及落戶科技園、及後在署方協助下擴展業務的建裝科技，屬BIM技術類別公司，研發出虛擬實境（VR）軟件和雲端平台應用於室內設計，透過裝置可360度展示室內設計方案、切換裝飾材料或家具，另外亦設報價清單。

用戶毋須佩戴VR裝置，拍攝屋內環境再上傳到系統，約5秒便能產生完成裝修的效果圖，用戶可隨意「裝修」。平台內設多種家俬款式，用戶可隨意更改地板、梳化、櫃子等的材質和顏色，即使是未曾裝修的居所亦可由零開始「裝修」。

建裝科技聯合創始人兼行政總裁黃三文表示，以往室內設計師需花一天繪畫設計圖，該公司的裝置能大減繪畫時間，設計師及客戶可隨時修改設計。他說，現時採用該裝置的客戶來自25個國家或地區，中國每年約有200多名客戶，系統下個版本會加入替換風口、插座數量及款式等設計功能。

讚港創科環境 最利全球化

該集團總公司設於北京，在港公司獲建造業創科基金、創新科技署創新及科技基金等資助，參與項目包括剛投得的機場三跑項目，主要負責房間所有木櫃建設安裝、設計及供應，過往亦曾參與小童群益會學習中心等建設項目。

集團董事總經理鍾嫻稱，集團在投資推廣署協助下近年已打入台灣、馬來西亞、新加坡等地，未來目標進軍美國等更多國家，去年起已接觸沙特、以色列等有興趣的企業，下半年將開拓沙特市場。

她形容香港擁有一流的創科資訊及環境、開放及包容的市場氣氛，是將公司全球化的最好城市，日後有機會在港上市。