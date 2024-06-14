逾40國已有規劃 綠氫成本高未普及

技術待發展 未有國家量產

內地近年積極規劃氫能發展，2022年3月國家發改委、國家能源局聯合發表《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》，把氫能列為未來國家能源體系的重要組成部分，提出內地氫能產業進入發展新階段，以綠氫為源頭，以降碳為主要目標，目標於2035年形成氫能產業系統，在交通及工業等範疇應用氫能。

IEA指出，目前綠氫成本為每公斤4至6美元，是灰氫的2至3倍；隨着綠氫增產及技術革新，有望於2030年前將成本降至每公斤兩美元以下。

歐盟已界定何為綠氫，其生產過程排放的溫室氣體需較天然氣少七成，另於2021年已提出氫能草案，為推動氫能發展，其中一項措施是逐步將傳輸天然氣的網絡轉為傳送氫氣，長遠建構氫能網絡及市場。去年歐盟宣布成立「氫能銀行」促進氫能生產的投資，以實現歐盟在2030年之前生產1000萬公噸氫能的目標。