氫能策略下周公布 洗街車年內試用 業界指部門政策待協調 學者盼轉綠氫有路線圖

據悉，正試驗從煤氣管網直接提取氫的煤氣公司已着手研究把灰氫轉為藍氫的技術，最快一兩年有成果。

截至今年3月，氫能源跨部門工作小組已原則上同意14個氫能試驗項目，部分計劃今年內啟用或試驗，包括3輛洗街車、中石化在元朗凹頭建設的公眾加氫站、港鐵的「氫能源有軌電車」等。部分項目去年已開始試驗，如煤氣公司在大埔煤氣廠試驗由煤氣管道抽取氫氣、城巴在西九龍車廠設加氫設施及試驗氫能巴士等。該輛氫巴今年2月底正式載客，城巴今年內亦將與煤氣公司合作，於柴灣車廠興建直接從煤氣管網提取氫氣的加氫站。

重點研安全指引 或修氣體例

李家超昨在立法會行政長官互動交流答問會表示，現時已有雙層氫能巴士在市面試行，稍後推出氫能洗街車作測試，政府的工作小組亦已批出例如垃圾車、有軌電車的試驗項目。他說，環境及生態局除了推出政策，亦會重點研究安全指引，稱在維修、儲存、加氫站等方面可能需要修改部分氣體安全條例。

柴灣加氫站料年內完工

有業內人士向本報透露，各界發展氫能的硬件齊備，但應用時各部門政策仍有待協調，影響近日部分工程進度。被問到城巴柴灣車廠加氫站項目，煤氣公司昨日回覆本報時形容項目穩步推進，會如期今年內完工，期待《策略》可為香港氫氣生產及應用提供明確發展方向，就使用氫能設施給予清晰規範。

「氫鐵」月台近完工 分3階段試

至於氫能輕鐵，屯門建安站為配合測試建設的低地台月台近日已大致完工。實政圓桌立法會議員田北辰稱據他了解，港鐵暫計劃分3階段測試，首階段在非行車時間試行，其後擴至一條輕鐵線，再覆蓋整個輕鐵網絡。他分析，改用氫燃料電池對港鐵吸引，因可省卻興建及維修電纜成本，惟對其他交通工具吸引力未必大，氫能發展成本貴及有安全風險，冀當局在《策略》詳述在電動車發展成熟下，氫能車有何好處及誘因。

目前本港發展氫能主要使用灰氫，要達到零碳排，長遠需用更環保的藍氫和綠氫（差異見表）。研究氫能及可再生能源發電的港大機械工程系教授梁耀彰期望，當局可在《策略》提出轉用藍氫及綠氫的具體時間表，以及短中長期氫氣在港的應用範圍。梁認為只要本港綠氫供應穩定，長遠香港硬件上有條件以氫氣完全取代天然氣發電，冀當局提出儲存及運輸標準，方便業界應用。