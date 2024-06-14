Patreon：不接受美境外資訊請求

6名指明潛逃者中，羅冠聰及劉祖廸分別在Patreon及Ko-fi設帳戶；霍嘉誌及蔡明達共同經營YouTube頻道「升旗易日報」，另設「升旗易得道」Patreon帳戶。Patreon發言人回覆查詢稱，平台是很多創作者從作品及社區賺錢的核心，故認真看待相關角色，將繼續重點保障維持創作者的業務。

促撤危國安信息否 保安局：行動細節不公開

至於會否引用《港區國安法》第43條實施細則，由警方國安處發行政命令，要求服務供應商移除涉危害國安信息，或要求服務供應商提供訂閱者名單執法，保安局昨回覆稱，已要求相關部門和機構根據法例執行措施，行動細節不宜公開。局方重申，除局長批予特許授權外，任何人直接或間接向有關潛逃者提供任何資金、財務資產或經濟資源屬違法，可囚7年。