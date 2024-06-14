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港聞一

Patreon：不接受美境外資訊請求

【明報專訊】政府前日首度以《維護國家安全條例》第89條賦予權力，對羅冠聰、蒙兆達等6名「指明潛逃者」實施措施，包括禁止向其提供資金。部分「指明潛逃者」設網上平台接受付款訂閱，Patreon發言人昨稱，未收到港府或相關執法部門聯繫，而平台不接受美國境外資訊請求（requests for information），除非相關要求已根據美國法例列入當地法律。

6名指明潛逃者中，羅冠聰及劉祖廸分別在Patreon及Ko-fi設帳戶；霍嘉誌及蔡明達共同經營YouTube頻道「升旗易日報」，另設「升旗易得道」Patreon帳戶。Patreon發言人回覆查詢稱，平台是很多創作者從作品及社區賺錢的核心，故認真看待相關角色，將繼續重點保障維持創作者的業務。

促撤危國安信息否 保安局：行動細節不公開

至於會否引用《港區國安法》第43條實施細則，由警方國安處發行政命令，要求服務供應商移除涉危害國安信息，或要求服務供應商提供訂閱者名單執法，保安局昨回覆稱，已要求相關部門和機構根據法例執行措施，行動細節不宜公開。局方重申，除局長批予特許授權外，任何人直接或間接向有關潛逃者提供任何資金、財務資產或經濟資源屬違法，可囚7年。

相關字詞﹕保安局 港區國安法 23條 維護國家安全條例

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