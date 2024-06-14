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海鮮死亡營業中斷 酒樓料損失兩萬

【明報專訊】黃大仙前晚有電纜故障，區內多處停電約4小時，包括現崇山商場內酒樓客滿庭。經理黎女士稱酒樓兩條龍躉、東星班及龍蝦等海鮮死去，連同晚市中斷酒席，損失約兩萬元。她稱前晚原本休息，也趕忙回酒樓了解，又乘的士從大埔分店搬來發電機，維持魚缸運作，有員工留守至凌晨才收工。

黎稱，停電期間海鮮缺氧，前晚已有兩條龍躉死去，昨早再發現東星斑、龍蝦「浮喺水面、反肚」，馬上入貨以應付周日父親節酒席。她說，前晚酒樓入座率約八成，當中六成半已開始用膳，大部分食客均有結帳，但部分食客「（餸菜）嚟咗都未食」，酒樓亦未能提供部分菜式，故收不足全數。她說當時未能使用收銀機，同事人手計算帳單，另有同事負責看守魚缸以免缸水溢出，最終留守至凌晨1時許，待電力恢復，同事可用電閘關門才收工。她說，過去停電多因維修，會預先通知，前晚首遇突發停電，期望中電跟進及補償。

黃大仙下邨龍光樓前晚亦停電，龍光樓變電站外昨有電纜修復工程，地面一條紅色喉管接駁至200米外龍輝樓變電站，工程預計6月19日完成。龍光樓住戶陳先生說當時家中酷熱難耐，但升降機停用，不清楚大堂大閘可否開啟，最終與鄰居到走廊乘涼。他稱有民安隊上門了解行動不便鄰居情况，又提供食水協助。

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