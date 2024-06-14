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不滿頻出事 黃大仙停電須4周交報告 政府聘顧問查3年事故 中電出資

【明報專訊】黃大仙區前日多幢住宅大廈及商場停電。環境及生態局長謝展寰昨會見中電總裁羅嘉進，表達極度關注，認為近期中電事故頻密程度令人擔心服務水平是否下降，故前日停電不能當個別事件看待。機電署已按《電力條例》要求中電盡快查明整件事故和成因，4周內交報告。局方亦要求中電出資，由機電署聘請獨立顧問，覆檢過去3年所有電力驟降和供應中斷事故等。

謝展寰：須從管理制度入手 從根本改善

前晚約8時02分，黃大仙1.1萬伏特電纜故障，多幢住宅大廈及商場停電，有當區酒樓生意及食材大受影響（見另稿）。其中黃大仙下邨龍光樓凌晨零時20分才恢復供電，歷時逾4小時。中電近年事故頻生（部分見表），環境局昨發稿提到機電署長負責的獨立顧問的3項工作，包括列出過去3年事故原因、改善措施、措施執行情况和效果；檢視供電系統安全設計、抵禦外在因素影響的能力、維修和預防維護安排、物料採購和驗收制度、監督和質量保證水平、人員資歷、培訓和再培訓要求；以及建議如何提升供電穩定和可靠度，減低事故機率。

局方透露，機電署會與中電成立特別工作組，12個月內完成上述3項工作並提交報告。機電署長會邀請本地專家學者成立督導小組，監督獨立顧問工作及就報告給意見。謝展寰認為，近期中電發生多宗電力驟降和供應中斷事故，頻密程度令人擔心服務水平是否下降，故是次事故不能當作個別事件，有必要從公司文化和整個電力供應系統的管理制度入手找出問題，從根本改善。

設特別工作組 12月內檢討供電管理交報告

中電昨發稿回應，正就事故成因展開調查，並會向政府提交報告，再次就事故對客戶造成的不便表示歉意。中電表示，明白局方對近期電力事故的關注及市民對可靠供電的期望，將因應局方建議與機電署成立特別工作組，12個月內檢討供電系統管理並提交報告。

去年政府在現有機制下額外引入新懲罰機制，單一事故客戶停電時間總和達一定門檻，兩電准許回報須扣減，其中中電累計停電達1500萬分鐘（25萬小時）須扣減約2000萬元。

指懲罰機制門檻過高 劉國勳促引入累計

前晚約2250個住戶供電受影響，最長逾4小時，客戶停電時間約50多萬分鐘。立法會環境事務委員會主席劉國勳稱，是次停電規模與1500萬分鐘距離甚遠，要牽涉6萬多個住戶才能啟動懲罰機制；但停電當晚不少市民無法回家，安在家中者亦要抵受暑熱，門檻未能反映停電對市民影響，電力公司亦毋須被罰或賠償。他認為機制門檻過高，建議局方仔細制定分級，並引入累計分項，全年若累積某時數便須懲罰，否則對受影響住戶不公道。局方稱，將續與中電商討修改《管制計劃協議》增加罰則條款，促使減少電力事故。

昨日停電期間，消防處接獲多宗被困升降機報告。實政圓桌田北辰稱完全不能接受中電再出事故，他昨與機電署長陳鴻祥會面，引述對方稱現時全港約7.35萬部升降機，有4700部已安裝「電壓驟降緩解過渡裝置」及「自動拯救裝置」，17,400部只安裝前者，約5.1萬部兩者均無安裝。他建議政府要求日後所有升降機均要安裝兩裝置，並建議電力公司資助。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕管制計劃協議 中電 機電署 環境及生態局 停電

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