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港聞

港聞二

人蛇集團被破船財兩失 黑幫內訌禁錮「內鬼」

【明報專訊】警方前日拘捕兩名「蛇頭」，涉嫌用偷來的船接載5名非法入境者偷渡來港。警方昨日再接報一宗發生於大嶼山的非法禁錮案，拘捕5男。警方調查後發現兩案相關，相信該個有三合會背景的偷運人蛇的集團因被揭發及部分成員被捕，損失船隻和收入，引起集團內兩幫人衝突和內訌，導致禁錮案。警方其後再拘捕3男，包括集團主腦，相信已經瓦解該集團。

新界南總區刑事總部警司李木易表示，前日下午1時許，水警海上巡邏，在大澳對出發現一艘可疑船，調查後拘捕兩名男蛇頭和5名非華裔非法入境者。翌晨，警方接報有人遭禁錮於大嶼山東涌道上嶺皮一個村屋單位，並遭施襲，警方到場救出受害者並拘捕5男。

拘人蛇集團主腦等10人

昨拘5人涉襲擊禁錮

警方調查後發現兩案有關，涉及一個活躍於東涌一帶、有三合會背景的偷運人蛇集團。李形容該集團分工精細，涉及一艘剛報失船，懷疑有人偷船作案。

警方相信前日的拘捕行動令該集團招致損失，集團遂出現金錢糾紛、衝突及內訌，導致禁錮事件。警方其後於全港多處另外拘捕3男，包括集團主腦。

行動中共10名本地男子被捕，涉嫌安排非法入境者來港、未獲授權取用船隻、傷人、非法禁錮罪。另有5名非華裔非法入境者被捕。15人年齡20至36歲。據悉5名非法入境者分別為印度、孟加拉、巴基斯坦裔。

與女友同被禁錮 男子躲衣櫃報警

至於非法禁錮案件，24歲姓陳男子報稱因金錢糾紛及被指「出賣」他人，遭5名男子襲擊並禁錮於東涌一村屋，其中3人與他互相認識。據了解，事發時事主與其18歲就讀中六的女朋友同在屋內，兩人同被禁錮，陳男遭襲擊，頭腳受傷，他躲進衣櫃報警後，清醒送往北大嶼山醫院治理。

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