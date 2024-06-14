李稱中醫藥旅遊有優勢 指港如桃花源惟不可隱世

【明報專訊】推動文化和旅遊融合發展是昨日特首到立法會互動交流答問會其中一主題，多名議員建議發展特色旅遊路線，例如中醫藥旅遊、金融相關旅遊等。特首李家超認為，本港在中醫藥旅遊方面有優勢，並稱香港在不同範疇都是「桃花源」，但不能像《桃花源記》般隱世，強調發展旅遊上，對外宣傳十分重要。
鄧飛籲吸內地學生來港考察交流
港澳辦主任夏寶龍提出「無處不旅遊」概念，民建聯陳永光認為需要發掘多元旅遊資源，他表示本港有中醫藥博物館、中醫藥古蹟文化景點及百年老店等，有力發展中醫藥旅遊，例如配合啟德體育園落成，將郵輪碼頭一帶變成中醫藥養生體驗中心。民建聯陳勇則建議發展「藍、綠、紅、金、古」5款旅遊路線，除了分別以抗戰歷史、海洋、綠色生態為主題的「紅、藍、綠色」旅遊，他說還包括與金融相關，如購買黃金的「金色旅遊」；以故宮博物館、歷史為主的「古色旅遊」。選委界鄧飛提出，與內地文體旅和教育部門合作，吸引內地中小學生來港考察交流，形容是過去忽略的客源。
李家超回應稱，發展特色旅遊政府責無旁貸，更重要是業界一同出力參與。他認為，發展旅遊必須做好宣傳，以《桃花源記》為例，形容香港是「桃花源」，但不能像故事中「桃花源」般隱世。「（香港）是桃花源，但不是《桃花源記》般不讓人知道，是要讓人知道。」
李家超提到，以往參加內地旅行團曾獲介紹保健產品、體驗把脈等，認為香港在中醫藥旅遊方面具有優勢，推動旅客認識和感受中醫藥文化，舉例雷生春堂便是同時有歷史元素和中藥背景的建築，兩者可以相輔相成。