李稱中醫藥旅遊有優勢 指港如桃花源惟不可隱世

鄧飛籲吸內地學生來港考察交流

港澳辦主任夏寶龍提出「無處不旅遊」概念，民建聯陳永光認為需要發掘多元旅遊資源，他表示本港有中醫藥博物館、中醫藥古蹟文化景點及百年老店等，有力發展中醫藥旅遊，例如配合啟德體育園落成，將郵輪碼頭一帶變成中醫藥養生體驗中心。民建聯陳勇則建議發展「藍、綠、紅、金、古」5款旅遊路線，除了分別以抗戰歷史、海洋、綠色生態為主題的「紅、藍、綠色」旅遊，他說還包括與金融相關，如購買黃金的「金色旅遊」；以故宮博物館、歷史為主的「古色旅遊」。選委界鄧飛提出，與內地文體旅和教育部門合作，吸引內地中小學生來港考察交流，形容是過去忽略的客源。

李家超回應稱，發展特色旅遊政府責無旁貸，更重要是業界一同出力參與。他認為，發展旅遊必須做好宣傳，以《桃花源記》為例，形容香港是「桃花源」，但不能像故事中「桃花源」般隱世。「（香港）是桃花源，但不是《桃花源記》般不讓人知道，是要讓人知道。」

李家超提到，以往參加內地旅行團曾獲介紹保健產品、體驗把脈等，認為香港在中醫藥旅遊方面具有優勢，推動旅客認識和感受中醫藥文化，舉例雷生春堂便是同時有歷史元素和中藥背景的建築，兩者可以相輔相成。