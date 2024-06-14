多啦A夢聯乘昂坪360 現身主題纜車市集打卡

活動與創意品牌AllRightReserved合作，獲文體旅局及旅發局支持，昂坪360昨舉行開幕儀式，邀請立法會議員姚柏良及歌手林家謙等嘉賓為活動揭開序幕。「100%多啦A夢」主題纜車共有3架，以多啦A夢標誌性的藍色為主調，並於車上繫上「100%朋友召喚鈴」，其中不載客的全包版主題纜車車身貼滿31隻不同造型和表情的多啦A夢；載客主題纜車則有兩架，為水晶纜車改裝，車門亦改為粉紅色的「隨意門」。

抽獎贏法寶造型文具精品

昂坪市集圓形廣場會有巨型的新登場特別法寶「100%朋友召喚鈴」，高2.5米，同場亦有6個不同造型的多啦A夢和法寶「隨意門」。「100%朋友召喚鈴」是一台巨型扭蛋機，參加者完成指定步驟即可參加抽獎活動，有機會獲得法寶「隨意門」、「時光機」、「記憶麵包」造型文具及其他昂坪360精品。昂坪市集亦會有「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置，呈現主角們常於課後消遣的標誌空地場景。

主題纜車隨機出現

「搭多幾次有機會坐到」

主題纜車為隨機出現，被問到乘客如何確保可乘坐，昂坪360董事總經理董沛銓說，「嚟搭多幾次就一定會有機會坐到啦！」他表示物以罕為貴，「搭到係一種運氣」，而即使在昂坪市集與主題纜車「打卡」，亦是不錯的體驗。籌備經費方面，他指經費並不重要，最重要是帶到最好的體驗給市民及旅客。

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展下月13日起於尖沙嘴舉行，AllRightsReserved創辦人林樹鑫昨宣布，得知大量多啦A夢粉絲表示未能購買門票而失望，故收費區將再延長開放一周至8月18日，新一輪門票會於本月17日早上11時在Klook網站發售，免費展區則如期在8月11日結束。