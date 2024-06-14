潮行GBA：初夏尋螢

明報記者 司徒聰穎

螢火蟲是對環境要求很高的生物，非隨處可見，因此往往在適合生存的生境群聚一起，令晚上有如螢光星海。大夫山森林公園面積共約9000畝（相若4.7個維園），森林覆蓋率高，是廣州賞螢理想地點之一。

穗多處見螢光 公園內大學中

為了方便遊客晚上賞螢，園方早前宣布於指定日期指定區域延長開放時間，直至6月30日，逢周五周六延至晚上9時30分閉園；開放區域包括中島迎龍橋、迎龍橋往航模碼頭的小路、迎龍橋往紅山景區的草坪，亦即最佳賞螢區域（見圖）。

園方強調遊客夜間要注意安全，在指定區域遊覽不要前往林區深處，勿在林地吸煙、燒烤、野炊或使用明火，觀螢時不要進入螢火蟲生活的草地或觀螢區的小路，不要開閃光燈拍攝。

除了賞螢，大夫山森林公園本身也是郊遊好去處，園內有大小山崗9個，主峰為海拔226.6米的番禺第二高峰大夫山，另有多個人工湖和亭台樓閣，包括聚秀湖、紅山景區、荷塘飄香湖心亭、印月橋等景點。此外，主峰留有烽火台遺址，在大烏崗半山腰有座宋代古墓，墓主黎巨川為宋代番禺紫坭鄉黎氏始祖。

除了大夫山公園，廣州還有幾處「螢光海」。華南國家植物園是中國歷史最久、種類最多、面積最大的南亞熱帶植物園，園內目前有17,168種遷地保護植物，包括643種珍稀瀕危植物，337種國家重點保護植物，也是廣州賞螢的主要陣地。羊城八景之一白雲山是廣州熱門打卡點，在這季節夜行，林蔭小道間也能看見四散的流光。此外，市區也能發現螢蹤——天河公園白天是居民環湖散步之地，晚上公園北門附近有小量螢火蟲出沒。

同樣位於天河區的華南農業大學亦有一片觀螢區，校內的樹木園夏夜有螢火蟲漫天飛舞，還有「發光蘑菇」——一種名為「新假革耳」的發光菌，晚上會散發微光，在相機長曝光設定下會呈現熒光綠。不過發光蘑菇含毒性物質，觀賞時切勿觸碰採摘食用。