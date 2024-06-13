謝展寰：兩年內每座公屋設智能廚餘桶

謝展寰昨回覆立法會議員口頭質詢，他指現時環保署與房屋署及房協商討，為使用量較高的公共屋邨增設智能廚餘回收桶，預計今年第4季前在55個高用量公共屋邨增加智能廚餘回收桶。

他指出，現時環保署採用的智能廚餘回收桶設有重量傳感器和容量水平感應器等功能，當內桶達至七成滿，系統會自動以電話信息提醒清潔員工更換內桶。為進一步提升更換內桶速度，環保署亦已建立新的預報系統，當智能廚餘回收桶運作出現異常，系統會自動發送信息給屋邨辦事處和清潔承辦商即時跟進，環保署亦會透過大數據平台監察。

研小型屋苑免費提供

謝續稱，政府無忽略私人屋苑的廚餘回收工作，環保署正考慮優化現有計劃，為1000戶以下的私人屋苑免費提供智能廚餘回收桶；政府亦已推出《減廢回收約章》，邀請屋苑參與回收。針對三無大廈及單棟私樓等無足夠位置安裝廚餘機，他稱政府已在鄰近住宅的4個綠在區區及全港各區設置約100個流動廚餘回收點，以定時定點街站形式在夜間提供廚餘收集服務，並在約100個食環署垃圾收集站設廚餘回收點，供附近居民和食肆使用。