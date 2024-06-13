明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

1.1萬伏特電纜故障 黃大仙2000戶停電

【明報專訊】黃大仙中心、下邨龍光樓、現崇山及美東邨美德樓等住宅大廈及商場昨晚停電。中電表示，昨晚約8時02分，黃大仙區內的1.1萬伏特電纜發生故障，引致區內約2250個客戶的電力供應受影響。中電已安排流動發電機到場，並全力搶修，並對受影響客戶深表歉意。龍光樓於凌晨零時20分恢復供電。

龍光樓凌晨恢復供電

政府表示非常關注昨晚停電事故，已經要求中電盡快搶修，亦已提醒中電要不時向市民提供搶修進度。政府指昨晚停電事故，有居民受困電梯，在炎熱天氣下，有市民可能要過一個不適的晚上。

黃大仙中心一間餐廳員工表示，停電時餐廳內有多名客人，由於突然停電，「煮唔到嘢食，要退錢畀個客」，又說在「最旺」的時候停電，影響甚大。

不少受影響居民因居住的單住悶熱，走到街上乘涼。黃大仙下邨龍光樓街坊黃小姐表示大廈停電，當時正在回家，又稱自己住13樓，「攞住重嘢點行返去」。她說在龍光樓住了3年未曾停電，又說昨日天氣炎熱，「剛做完運動成身汗，返到屋企無電點得」，希望中電盡快搶修。龍光樓另一居民方先生家住12樓，稱停電時在家及有開冷氣，後來因家中太悶熱，遂到街上了解情况，又稱如果昨晚未能復電不會回家。

消防處稱，昨晚8時至9時19分，於黃大仙區共接獲4宗被困升降機報告。警方稱，昨晚約8時接獲市民報案，指黃大仙區有交通燈及街燈熄滅，警方到場指揮交通，並通知中電及承辦商維修。

上 / 下一篇新聞

政府稱批出個案涵歐美星等 將進一步宣傳 申投資定居者 幾內亞比紹瓦努阿圖佔近八成
政府稱批出個案涵歐美星等 將進一步宣傳 申投資定居者 幾內亞比紹瓦努阿圖佔近八成
港投頭炮投資 港產獨角獸「思謀」承諾建AI研究院
港投頭炮投資 港產獨角獸「思謀」承諾建AI研究院
18個月晉身獨角獸 智能生產技術服務300龍頭企業
18個月晉身獨角獸 智能生產技術服務300龍頭企業
港大調研不撰報告 「工作過程見成果」 蔡若蓮：藉書面約見了解情况 葉劉：不純粹找誰問責
港大調研不撰報告 「工作過程見成果」 蔡若蓮：藉書面約見了解情况 葉劉：不純粹找誰問責
盧文端指關乎管治 不配合即「對着幹」
盧文端指關乎管治 不配合即「對着幹」
廖柏嘉：港面對「溫水煮蛙」 願留任撐法治 祈顯義稱司法仍有效獨立 未見政府施壓
廖柏嘉：港面對「溫水煮蛙」 願留任撐法治 祈顯義稱司法仍有效獨立 未見政府施壓
本年度料公屋回收1.9萬伙 10年高
本年度料公屋回收1.9萬伙 10年高
康健中心精神評估料第三季推 輔導員可轉介輕度個案
康健中心精神評估料第三季推 輔導員可轉介輕度個案
公屋檢「Happy粉」 逾23公斤歷來最大宗
公屋檢「Happy粉」 逾23公斤歷來最大宗
港大生涉非禮組媽 辯稱「會錯意」事主願意
港大生涉非禮組媽 辯稱「會錯意」事主願意
打詐騙洗錢半月拘175人 事主涵醫生律師投資分析師
打詐騙洗錢半月拘175人 事主涵醫生律師投資分析師
正生董事會重申與林希聖陳兆焯無關 教師：二人續參與校政
正生董事會重申與林希聖陳兆焯無關 教師：二人續參與校政
君悅3餐廳6童食物中毒
君悅3餐廳6童食物中毒
揚言殺警殺特首 自閉青年感化
揚言殺警殺特首 自閉青年感化
圓方兩死工程 大判二判保釋
圓方兩死工程 大判二判保釋
屠龍隊員投訴遭水刑 指警稱「吊死你都得」 作供偵緝警一概否認
屠龍隊員投訴遭水刑 指警稱「吊死你都得」 作供偵緝警一概否認
官中教師提黑警遭革職覆核勝訴 政府申撤判決
官中教師提黑警遭革職覆核勝訴 政府申撤判決
黑客侵匡智會兩中心 涉2000人資料
黑客侵匡智會兩中心 涉2000人資料
足球盛事在即 海關掃非法串流機頂盒
足球盛事在即 海關掃非法串流機頂盒
槍殺姨舅囚終身 女保鑣上訴終院駁回
槍殺姨舅囚終身 女保鑣上訴終院駁回
旅遊展開幕吸引出版商 灣區指南應對北上消費
旅遊展開幕吸引出版商 灣區指南應對北上消費
謝展寰：兩年內每座公屋設智能廚餘桶
謝展寰：兩年內每座公屋設智能廚餘桶
活在灣區：9.9元可坐大巴穿梭廣深市區
活在灣區：9.9元可坐大巴穿梭廣深市區
活在灣區：常坐高鐵買月票更超值
活在灣區：常坐高鐵買月票更超值
【Emily】議員倡准狗入食肆 謝展寰：研他區做法
【Emily】議員倡准狗入食肆 謝展寰：研他區做法
【Emily】中總立會「打卡」 梁君彥叫停
【Emily】中總立會「打卡」 梁君彥叫停
【Emily】旅發局Art Basel簽3年合作協議
【Emily】旅發局Art Basel簽3年合作協議
【Emily】藝發局停資助 鮮浪潮：非不尋常
【Emily】藝發局停資助 鮮浪潮：非不尋常
【Emily】會展首5月商貿展 吸64萬買家
【Emily】會展首5月商貿展 吸64萬買家
【Emily】葉劉去幼園畢業禮 頒獎畀「劉俊謙」
【Emily】葉劉去幼園畢業禮 頒獎畀「劉俊謙」