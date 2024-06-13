1.1萬伏特電纜故障 黃大仙2000戶停電

龍光樓凌晨恢復供電

政府表示非常關注昨晚停電事故，已經要求中電盡快搶修，亦已提醒中電要不時向市民提供搶修進度。政府指昨晚停電事故，有居民受困電梯，在炎熱天氣下，有市民可能要過一個不適的晚上。

黃大仙中心一間餐廳員工表示，停電時餐廳內有多名客人，由於突然停電，「煮唔到嘢食，要退錢畀個客」，又說在「最旺」的時候停電，影響甚大。

不少受影響居民因居住的單住悶熱，走到街上乘涼。黃大仙下邨龍光樓街坊黃小姐表示大廈停電，當時正在回家，又稱自己住13樓，「攞住重嘢點行返去」。她說在龍光樓住了3年未曾停電，又說昨日天氣炎熱，「剛做完運動成身汗，返到屋企無電點得」，希望中電盡快搶修。龍光樓另一居民方先生家住12樓，稱停電時在家及有開冷氣，後來因家中太悶熱，遂到街上了解情况，又稱如果昨晚未能復電不會回家。

消防處稱，昨晚8時至9時19分，於黃大仙區共接獲4宗被困升降機報告。警方稱，昨晚約8時接獲市民報案，指黃大仙區有交通燈及街燈熄滅，警方到場指揮交通，並通知中電及承辦商維修。