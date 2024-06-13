旅遊展開幕吸引出版商 灣區指南應對北上消費

ITE主辦方昨安排傳媒預覽，參展商除了旅行社，亦不乏旅遊書商，香港中國旅遊出版社市場部高級主任陳凱靖表示，今次展覽除提供旅遊書，亦特意設有大灣區展區，介紹保險、夏令營，甚至地產等資訊，「今次做大少少」。因應港上北上潮，她說今期《Discover大灣區》亦主打暑假親子樂，包含吃喝玩樂及生活事情；旅遊書《中國旅遊》亦有新書重點介紹深圳，兩書為今次展覽主打。

陳稱，近年港人亦喜歡深度遊，新疆、西藏等地旅遊資訊查詢亦較疫情前增多，「大灣區就吃喝玩樂生活多，遠程嘅話大家都開始搵特別嘅嘢」，又特別推介「川藏」路線，「四川有條路由G318國道一路上西藏」。

海外旅遊方面，馬里亞納觀光局今年回歸展覽，介紹塞班島旅遊，職員形容塞班島是頂級度假天堂，海水清澈有不同深淺藍色，文化活動方面，亦有二戰遺蹟、原住民文化等，甚至有自駕飛機等刺激活動，全年氣溫亦穩定，「唔會好似泰國咁熱」，相信可吸引喜愛海島遊的港人旅客。她又提到，香港往塞班島直航今年4月起已恢復，航程只需5小時。

主打非洲旅行團的「熊貓行」疫情後回歸展覽，職員稱非洲54個國家都可代客安排旅行，以度身訂做的「小包團」形式進行，即使一人亦可安排。她透露目前生意恢復只有50%，稱除非是觀賞動物大遷徙，否則非洲往往不是港人外遊首選，他們「去晒（外國）咁多地方」，才會有興趣到非洲旅行，而航班和價錢亦是影響因素；不過，她稱留意到港人外遊心態上有所改變，即使當地非熱門地方亦有興趣，着重旅遊體驗。

參展規模疫前八成

主辦的匯眾展覽服務有限公司董事總經理湯錦成說，由於疫情期間的旅遊產品及方式與以往不同，市民開始重新探索新的不同世界，故以「重新發現世界」為展覽主題。他說今年的展廳數目有5個，較去年增1個；參展商由去年不足500個，增至今年約500個，規模恢復至疫前八成，但距離全面恢復仍需一段時間。