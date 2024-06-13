明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

槍殺姨舅囚終身 女保鑣上訴終院駁回

【明報專訊】女保鑣詹心桀2018年在鰂魚涌公園向其4名姨舅開槍，導致兩死兩傷，裁定兩項謀殺罪及兩項有意圖而射擊罪成，判終身監禁。詹心桀提終極上訴，終院昨頒判辭一致駁回上訴，詹須繼續服刑。詹聞判時神情平靜，與律師交談後押返囚室。

詹心桀被陪審團裁定謀殺其四舅父和二姨，以及有意圖而射擊致其二舅父及三姨受傷，就謀殺罪被判終身監禁，就有意圖而射擊兩罪判囚18年。

上訴方提「減責神志失常」

本案由終院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚及非常任法官甘慕賢審理。《殺人罪行條例》列明被告若依賴「減責神志失常」辯護，須負上舉證責任。上訴方早前提出，詹心桀以「減責神志失常」作為抗辯理由，舉證責任在辯方身上，由辯方證明患有詹患有神志失常，是否違反《基本法》無罪推定權利。

終院指上訴方須舉證

不違無罪推定原則

終院在判辭指出，《殺人罪行條例》並無觸及或損害無罪推定權利，只有在控方成功證明被告具意圖非法殺人，辯方才會提出「減責神志失常」的免責辯護；免責辯護不影響構成謀殺罪的元素，而是減輕罪責的求情因素，避免罪成後須強制判囚終身。終院認為，被告引用「減責神志失常」辯護，已不再被推定為無罪，事實上被告要求控方證明謀殺罪元素時，早已享有無罪推定的權利。

上訴方爭議法庭應否縮小《殺人罪行條例》範圍，解讀為辯方僅承擔提出證據的責任。終院表示被告是否患有神志失常屬於個人事宜，若要求控方證明被告沒有神志失常或面對實際困難，例如陪審員日常未必經歷精神紊亂、控方不可強迫被告接受醫療檢查等。終院指《殺人罪行條例》旨在避免控方負上不切實際的舉證責任，在個人權利與社會利益間得平衡，一致駁回上訴。

【案件編號：FACC 1/24】

相關字詞﹕駁回 終極上訴 謀殺 鰂魚涌公園開槍案

上 / 下一篇新聞

政府稱批出個案涵歐美星等 將進一步宣傳 申投資定居者 幾內亞比紹瓦努阿圖佔近八成
政府稱批出個案涵歐美星等 將進一步宣傳 申投資定居者 幾內亞比紹瓦努阿圖佔近八成
港投頭炮投資 港產獨角獸「思謀」承諾建AI研究院
港投頭炮投資 港產獨角獸「思謀」承諾建AI研究院
18個月晉身獨角獸 智能生產技術服務300龍頭企業
18個月晉身獨角獸 智能生產技術服務300龍頭企業
港大調研不撰報告 「工作過程見成果」 蔡若蓮：藉書面約見了解情况 葉劉：不純粹找誰問責
港大調研不撰報告 「工作過程見成果」 蔡若蓮：藉書面約見了解情况 葉劉：不純粹找誰問責
盧文端指關乎管治 不配合即「對着幹」
盧文端指關乎管治 不配合即「對着幹」
廖柏嘉：港面對「溫水煮蛙」 願留任撐法治 祈顯義稱司法仍有效獨立 未見政府施壓
廖柏嘉：港面對「溫水煮蛙」 願留任撐法治 祈顯義稱司法仍有效獨立 未見政府施壓
本年度料公屋回收1.9萬伙 10年高
本年度料公屋回收1.9萬伙 10年高
康健中心精神評估料第三季推 輔導員可轉介輕度個案
康健中心精神評估料第三季推 輔導員可轉介輕度個案
公屋檢「Happy粉」 逾23公斤歷來最大宗
公屋檢「Happy粉」 逾23公斤歷來最大宗
港大生涉非禮組媽 辯稱「會錯意」事主願意
港大生涉非禮組媽 辯稱「會錯意」事主願意
打詐騙洗錢半月拘175人 事主涵醫生律師投資分析師
打詐騙洗錢半月拘175人 事主涵醫生律師投資分析師
正生董事會重申與林希聖陳兆焯無關 教師：二人續參與校政
正生董事會重申與林希聖陳兆焯無關 教師：二人續參與校政
君悅3餐廳6童食物中毒
君悅3餐廳6童食物中毒
揚言殺警殺特首 自閉青年感化
揚言殺警殺特首 自閉青年感化
圓方兩死工程 大判二判保釋
圓方兩死工程 大判二判保釋
屠龍隊員投訴遭水刑 指警稱「吊死你都得」 作供偵緝警一概否認
屠龍隊員投訴遭水刑 指警稱「吊死你都得」 作供偵緝警一概否認
官中教師提黑警遭革職覆核勝訴 政府申撤判決
官中教師提黑警遭革職覆核勝訴 政府申撤判決
黑客侵匡智會兩中心 涉2000人資料
黑客侵匡智會兩中心 涉2000人資料
足球盛事在即 海關掃非法串流機頂盒
足球盛事在即 海關掃非法串流機頂盒
旅遊展開幕吸引出版商 灣區指南應對北上消費
旅遊展開幕吸引出版商 灣區指南應對北上消費
1.1萬伏特電纜故障 黃大仙2000戶停電
1.1萬伏特電纜故障 黃大仙2000戶停電
謝展寰：兩年內每座公屋設智能廚餘桶
謝展寰：兩年內每座公屋設智能廚餘桶
活在灣區：9.9元可坐大巴穿梭廣深市區
活在灣區：9.9元可坐大巴穿梭廣深市區
活在灣區：常坐高鐵買月票更超值
活在灣區：常坐高鐵買月票更超值
【Emily】議員倡准狗入食肆 謝展寰：研他區做法
【Emily】議員倡准狗入食肆 謝展寰：研他區做法
【Emily】中總立會「打卡」 梁君彥叫停
【Emily】中總立會「打卡」 梁君彥叫停
【Emily】旅發局Art Basel簽3年合作協議
【Emily】旅發局Art Basel簽3年合作協議
【Emily】藝發局停資助 鮮浪潮：非不尋常
【Emily】藝發局停資助 鮮浪潮：非不尋常
【Emily】會展首5月商貿展 吸64萬買家
【Emily】會展首5月商貿展 吸64萬買家
【Emily】葉劉去幼園畢業禮 頒獎畀「劉俊謙」
【Emily】葉劉去幼園畢業禮 頒獎畀「劉俊謙」