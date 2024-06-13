槍殺姨舅囚終身 女保鑣上訴終院駁回

詹心桀被陪審團裁定謀殺其四舅父和二姨，以及有意圖而射擊致其二舅父及三姨受傷，就謀殺罪被判終身監禁，就有意圖而射擊兩罪判囚18年。

上訴方提「減責神志失常」

本案由終院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚及非常任法官甘慕賢審理。《殺人罪行條例》列明被告若依賴「減責神志失常」辯護，須負上舉證責任。上訴方早前提出，詹心桀以「減責神志失常」作為抗辯理由，舉證責任在辯方身上，由辯方證明患有詹患有神志失常，是否違反《基本法》無罪推定權利。

終院指上訴方須舉證

不違無罪推定原則

終院在判辭指出，《殺人罪行條例》並無觸及或損害無罪推定權利，只有在控方成功證明被告具意圖非法殺人，辯方才會提出「減責神志失常」的免責辯護；免責辯護不影響構成謀殺罪的元素，而是減輕罪責的求情因素，避免罪成後須強制判囚終身。終院認為，被告引用「減責神志失常」辯護，已不再被推定為無罪，事實上被告要求控方證明謀殺罪元素時，早已享有無罪推定的權利。

上訴方爭議法庭應否縮小《殺人罪行條例》範圍，解讀為辯方僅承擔提出證據的責任。終院表示被告是否患有神志失常屬於個人事宜，若要求控方證明被告沒有神志失常或面對實際困難，例如陪審員日常未必經歷精神紊亂、控方不可強迫被告接受醫療檢查等。終院指《殺人罪行條例》旨在避免控方負上不切實際的舉證責任，在個人權利與社會利益間得平衡，一致駁回上訴。

【案件編號：FACC 1/24】