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港聞

港聞二

屠龍隊員投訴遭水刑 指警稱「吊死你都得」 作供偵緝警一概否認

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織涉策劃2019年殺警案，昨在高院第32天審訊；庭上繼續播放第四被告李家田向警方的錄影會面片段。辯方大律師盤問拘捕李家田的偵緝警員指出，警方拘捕李時曾毆打他及施以「水刑」，更追問手槍下落稱李已遭被告「篤出」，又向李稱「你知唔知呢啲係恐怖分子，我而家喺度殺咗你都無問題，就喺出面搵棵樹吊死你都得」，並着李在會面說出警方提供的大綱以換取保釋，是威迫、利誘及使用武力令李道出警方版本，惟警員在庭上表示全不同意（見表）。

被指屠龍成員的被告李家田與偵緝警員楊立隆錄影會面時表示，2019年與涉案同謀「鴻仔」（即吳智鴻）曾到西貢試槍，鴻仔把入了約15發子彈的手槍交給李，李保管槍支一個星期多，及後鴻仔要求取槍用來「將軍澳做嘢」及「防身」，兩人相約交收。李又稱，屠龍隊長（認罪的黃振強）叫過他不要還槍，擔憂「唔會攞得返支槍」。被問到為何隊長吩咐他拿槍，李答「唔知，得我肯做啩」。

第四被告稱不擬跟計劃

缺席事前集合

之後，屠龍隊長與成員食飯時講述12月8日計劃，稱會破壞店舖吸引警察到場，稱而「開槍射警察」；李相信鴻仔一方負責開槍。李稱當時無反對，亦不打算依照計劃行事；隊長指示他行動前夕先到灣仔集合商議，並提醒成員準備好，但李不欲參加而缺席，又稱不知會否有人對他開槍，而且覺得開槍危險。李稱，事前一日他在太子酒吧飲酒，翌日下午睡醒看新聞才知其他人遭警方「拉晒」。

警否認同袍曾言「打都唔好留痕」

偵緝警員楊立隆昨庭上供稱，2020年6月到李家田的寓所拘捕他，然後進行上述錄影會面，翌日再到李的家中檢取他袋槍的綠色斜孭袋。不過，代表李的大律師林芷瑩盤問楊時，展示控方證人黃振強投訴遭警員打傷的相片，問是否有警員講過「打都唔好留有痕迹？」，楊否認。林續指，楊拘捕李時故意未有及時發出羈留人士通知書等，拒絕讓李知道有權修正警誡下說法，楊不同意。

林之後指出辯方案情，稱楊與同袍不曾警誡李家田，有警員在廁所掌摑李及拳打腹部，問「支槍喺邊？」楊則穿著軍靴腳踢李的腰間，叫道「無吖嗱？」數名警員亦毆打李約半小時多。及後，有警員恐嚇李稱「黃振強已經篤到你應一應，你講咗我哋就淨係告你支槍，如果唔係你就大鑊」，又指黃已供出李與鴻仔試槍。警員和楊對李施行「水刑」，以毛巾掩臉，拉頭後仰淋花灑，令李幾乎窒息，其間李稱「唔好」。楊於庭上回應說不同意。

否認曾稱可牽連被告母

林大狀續稱，楊當時跟李家田稱「你係咪想玩滾水淥啫啫（陽具）？」有警員把佩槍子彈放在李掌心稱可控告他藏有軍火，又用槍指李稱可「開槍啪咗你」，甚至牽連其母。李此時表示「支槍唔喺我度」、「喺鴻仔度」，並提供手機密碼。警員要求李背稿錄影會面，指黃振強是隊長，李有份行山試槍和彈藥，亦見過賴振邦，李從鴻仔拿過槍。楊一概否認林的指稱。另外，楊一度同意有解開李的手扣讓他在廁所吃飯，後來改稱李實情沒戴上手扣。聆訊今續。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕屠龍小隊 殺警 串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 反恐條例 反修例風波

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