圓方兩死工程 大判二判保釋

兩被告分別為大判「帥建機電工程」工程經理葉禮彬（40 歲）及二判「沈氏創建」負責人沈玉權（62歲），分別被控於2023年9月23與24日之間，在油麻地柯士甸道西1號圓方金門地盤演藝綜合劇場及地庫延伸部分L2內，非法殺死男子劉浩祥及男子郭伙記。

控方昨向法庭呈上列表，交代至今4次聆訊的進展，並已索取死者死亡報告，專家亦進入現場抽取空氣樣本及水樣本等，惟仍需索取另一份專家報告，以分析足以致命的硫化氫濃度及所需時間。控方稱有大量科學數據要分析，申請將案件再押後至9月13日。

辯方亦為兩被告申請保釋，裁判官聽畢控辯陳辭後批准兩人保釋，沈玉權須交出10萬元現金擔保，其子提供10萬元人事擔保；葉禮彬則繳13萬元現金擔保、胞妹提供13萬元人事擔保。兩被告須交出旅遊證件不得離港，每周到警署報到3次，更改住址須通知警方，不得接觸控方證人。

【案件編號：KCCC 2591、2643/23】