揚言殺警殺特首 自閉青年感化

官囑被告「乖啲」 稱母已盡力只欠支援

被告陳俊浩（21歲）承認2023年9月13日至10月10日期間發布12則煽動帖文。辯方大律師莊春生求情稱，被告無刑事定罪紀錄，他2019年接收到反政府資訊，終在2023年犯下本案，而他在被捕兩日前已刪除涉案帳戶。辯方又呈上被告母親親筆求情信，內容提及她把「教唔好」被告的責任攬在自己身上。

法庭早前索取報告協助判刑，兩份精神科報告皆不建議被告接受強制醫院令，因他還押期間有接受治療及服藥，精神及情緒有改善。報告又稱雖然被告仍想成為特首拯救香港，但已不像以往般執著。感化報告則稱被告現有悔意，又認為母親已盡力，惟條件及能力有限，需要協助。

庭上提及，被告自幼接受特殊教育，需定期覆診及每天服藥。被告2022年下旬曾嘗試非法進入政府總部遞信，後被警方以襲警罪拘捕，接受一個月精神治療。林官在庭上詢問被告是否明白報告內容，又呼籲被告不要以身體問題做藉口，網絡世界亦是現實世界一部分，不能為所欲為，即使其他人說什麼也「唔好like、唔好睇、唔好理」，被告則回應稱自己知錯。

林官判刑時強調並非精神病患者犯案後毋須受罰，但考慮到被告已還押7個月，對患者而言已是很大懲罰，相信他現時更需要輔導及支援以免重犯，遂接納感化官建議，判處一年感化令。

【案件編號：DCCC 88/24】