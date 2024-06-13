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港聞

港聞二

揚言殺警殺特首 自閉青年感化

【明報專訊】患自閉症及輕度弱智的無業青年於facebook發布12則帖文，內容提到殺警及殺特首，他早前承認一項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，昨於區域法院被判一年感化令。法官林偉權判刑稱，被告處境特殊，相信犯案時受嚴重精神困擾致狂言妄語。法官多番告誡被告「要乖啲」，又寄語自責的被告母親，稱她已付出最大努力，不足之處是來自支援及輔導的不足。

官囑被告「乖啲」 稱母已盡力只欠支援

被告陳俊浩（21歲）承認2023年9月13日至10月10日期間發布12則煽動帖文。辯方大律師莊春生求情稱，被告無刑事定罪紀錄，他2019年接收到反政府資訊，終在2023年犯下本案，而他在被捕兩日前已刪除涉案帳戶。辯方又呈上被告母親親筆求情信，內容提及她把「教唔好」被告的責任攬在自己身上。

法庭早前索取報告協助判刑，兩份精神科報告皆不建議被告接受強制醫院令，因他還押期間有接受治療及服藥，精神及情緒有改善。報告又稱雖然被告仍想成為特首拯救香港，但已不像以往般執著。感化報告則稱被告現有悔意，又認為母親已盡力，惟條件及能力有限，需要協助。

庭上提及，被告自幼接受特殊教育，需定期覆診及每天服藥。被告2022年下旬曾嘗試非法進入政府總部遞信，後被警方以襲警罪拘捕，接受一個月精神治療。林官在庭上詢問被告是否明白報告內容，又呼籲被告不要以身體問題做藉口，網絡世界亦是現實世界一部分，不能為所欲為，即使其他人說什麼也「唔好like、唔好睇、唔好理」，被告則回應稱自己知錯。

林官判刑時強調並非精神病患者犯案後毋須受罰，但考慮到被告已還押7個月，對患者而言已是很大懲罰，相信他現時更需要輔導及支援以免重犯，遂接納感化官建議，判處一年感化令。

【案件編號：DCCC 88/24】

相關字詞﹕區域法院 感化令 煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪

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