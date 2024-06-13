正生董事會重申與林希聖陳兆焯無關 教師：二人續參與校政

董事會：停運非執笠 教師：未聞會重啟

聲明又稱，前董事會一切決定與新董事會無關，新董事會「希望與政府重建良好的合作關係」，也對警方處理正生會帳戶的安排表示信任，會以謙卑態度接受政府相關部門指正，並聆聽社會各界寶貴意見。

正生書院教師梁寶儀對書院目前狀况感難過，被問到董事會聲明稱書院非「執笠」，是否意味日後會重啟，她說「無人同我講過話會重啟」，但「睇唔到係可唔可以再凝聚到一班人」再提供類似服務，又稱「你又唔係結束，轉個頭又可重組，咁你當我係咩？」、「不太明白發生咩事」。

梁補充，她與不少同事對林陳二人「不放手」校政感痛心，稱楊姓署理校長感有「很多灰色地帶」而辭職，加上8人隨後辭職，頓時感「大勢已去」，她認為現任正生會行政總裁李國基「好聽林先生話」，林陳二人亦一直在行政及教務的WhatsApp群組內，陳甚至仍負責排更表。

崔康常與原樹堂、黃要雁、俞偉傑上周五辭任正生會董事，據悉，現時董事會成員有主席劉民和、副主席蕭如發、胡善貽、馮就年及楊躍。

崔康常回覆查詢稱，據他了解劉民和去信教育局說6月7日會「將這個校董、校監卸任（step down）」，認為即是要辭退他，他質疑董事會是否有權可將他免職，而教育局方面暫未通知他會如何處理，估計局方需時詳細研究做法。

校監稱聞將被炒 質疑董事會無權

被問到林陳二人有否繼續干涉會務及校政，他稱每次出席董事會議「都聽到佢哋出聲」，陳兆焯亦有繼續工作，舉例數日前便安排一些同事在英國透過線上教數學及英語，亦有與在校同事聯絡。他亦補充，上月底收到教育局來信，要求澄清陳兆焯是否仍為校長，因他長期不在港，亦未知有否辭職，他向陳查詢，並無回音，已於6月3日校董會議決罷免其校長職務。