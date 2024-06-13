打詐騙洗錢半月拘175人 事主涵醫生律師投資分析師

港島總區科技及財富罪案組高級督察朱婉湉說，港島總區5月27日至6月11日的行動共拘108男及67女，年齡17至75歲，大部分為傀儡戶口持有人，其中報稱廚師41歲男子短時間內出售14個銀行帳戶。

警方亦發現有網上帖文提出以數千元收購銀行戶口，傀儡戶口買手更提供一條龍服務，包括親身陪同開戶，被捕175人中5人為透過放蛇拘捕的「買手」。

七旬婦墮投資騙案失2800萬

行動中，涉及的傀儡戶口共處理141宗騙案的懷疑犯罪得益，總金額約7.8億元，涉及665名事主，包括醫生、律師、藥劑師、投資分析師以及大學研究員等高學歷人士。其中最大額一宗為73歲老婦遇上的投資騙案，騙徒以「低風險、高回報」誘騙事主在虛假網站投資股票以獲取巨額盈利，反覆要求事主轉帳，事主最終將2800萬元積蓄轉至騙徒戶口，致無憂無慮的退休生活變為要面對財政困難。