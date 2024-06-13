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港聞

港聞二

港大生涉非禮組媽 辯稱「會錯意」事主願意

【明報專訊】3年前港大宿舍內一群大學生為「組媽」舉行歡送酒會，散席後一名男生涉嫌非禮「組媽」，包括用下體摩擦女方臀部及當面掏出陽具。該名大學生否認兩項非禮罪，昨在東區裁判法院受審。事主供稱，當時被告在她房間賴着不走，更要求幫他「解決」，即暗示性交。辯方稱被告是「會錯意」，以為自己與事主關係親密及事主願被他觸碰。事主不同意，稱她沒與被告超越朋友的底線。

被告潘啟堯（21歲）否認2021年12月31日在港大李兆基堂某房間內兩度非禮X。X在屏風後供稱，被告為她的「組仔」。案發當日凌晨，被告及其他組員為X將搬離宿舍而舉行歡送酒會，眾人通宵喝酒，至清晨餘下X、被告及一名男組員尚未離開。當晚X沒喝醉，在酒局尾聲開始收拾房間，男組員睡在牀上，被告則不似喝醉。

事主：要求離開後被告折返 稱「幫我解決先」

X收拾書架時，感覺有硬物碰撞臀部一下並上下移動約3秒。X轉身看見被告面向她，意識到被告用下體觸碰她，感到「好核突」。其後X坐在牀上，被告坐近X，伸手繞過X腰部後方，X覺得被冒犯，甩開被告的手，並拍醒男組員，要求對方帶走被告。

辯稱「誤碰」臀時沒不滿 事主：有表現抗拒

被告隨男組員離開X房間，不久獨自折返，提出幫X收拾。X拒絕及稱要出門與男友約會，被告稱「如果我好大抽嘢呢？你幫我解決咗先啦」。X意會被告在暗示其下體及要求性交。

X怒視及斥罵被告，被告沒收斂，更伸手入褲掏出陽具。X見到被告陽具勃起，既驚且怒，勒令被告在她數三聲內離開，否則將大喊，被告逐步退出房間。4個月後X在一次聚會重遇被告，X感到不舒服及認為被告要對事件負責，遂報警。

辯方盤問稱，被告以為他與X關係親密，當他誤碰X臀部時，因X沒表現不滿，被告以為X接受被觸碰，以及他從沒掏出陽具。X稱不知被告如何看待她，但她不同意被告是無心之失且她被觸碰後有表現抗拒。X不同意被告沒掏出陽具，稱她沒與被告超越朋友的底線。X作供完畢，審訊今續，控方將傳召X男友作供。

【案件編號：ESCC2419/23】

相關字詞﹕東區裁判法院 非禮 宿舍 港大

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