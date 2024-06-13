公屋檢「Happy粉」 逾23公斤歷來最大宗

料被告被數千元招攬 未收酬已就逮

毒品調查科高級督察唐為國表示，根據深入調查及情報分析，探員前日在屯門一公屋單位外截查一名女子，在其手袋及單位內一個行李篋搜出4654包「Happy粉」，共重約23.3公斤，包裝印有「THE PINK PANTHER」（儍豹）及5G字句。涉案31歲鍾姓女子報稱無業，探員以涉嫌販運危險藥物將她拘捕。檢獲的「Happy粉」數量為警方自2013年單一案件中所檢獲最大宗。

警方初步調查相信，鍾以「搵快錢」心態，被販毒集團以數千元報酬招攬，管理毒品儲存倉及派送毒品，未收報酬已被捕，相信行動已截斷販毒集團供應鏈，堵截大批「Happy粉」流入本地市場。

外表似砂糖 或混飲料迷魂

警方稱，「Happy粉」自2013年在本港出現，外表似砂糖，帶有不同氣味及顏色，由多種毒品混合而成的軟性毒品，主要成分有氯胺酮「K仔」，亦有簡稱PMMA的對甲氧基甲基安非他命，PMMA毒性比冰毒或搖頭丸更強，服用「Happy粉」後會身體發熱、心跳加速，服用過量有可能影響心律及脈搏，嚴重更會心臟停頓。

唐為國稱，「Happy粉」除對吸食者帶來嚴重後果，有不法分子可能利用水溶性及隱藏度高的特點，混在飲料迷魂，其用途與「迷姦水」相似。唐為國提醒市民，若到酒吧或其他娛樂場所消遣時，要提防陌生人贈送飲品，自己的飲品亦不可離開視線。