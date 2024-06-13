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港聞二

康健中心精神評估料第三季推 輔導員可轉介輕度個案

【明報專訊】政府去年公布將於3間地區康健中心推出先導計劃，與社區機構合作提供精神健康評估服務。醫衛局長盧寵茂昨稱，預計今年第三季推出先導計劃，由輔導人員為輕至中度個案提供介入輔導。精神健康諮詢委員會主席林正財向本報說，輔導人員將作為個案經理角色，需要時轉介家庭醫生等社區資源。

有議員提出檢討香港精神健康政策議案，盧寵茂昨於立法會大會稱，先導計劃將嘗試透過輔導人員向輕至中度的一般精神病個案提供介入輔導；政府將為關愛隊員提供精神健康支援培訓，協助轉介有需要市民。

有經驗中心先行 將擴全港

林正財說，部分地區康健中心由有處理精神健康經驗的非政府機構營運，當局擬優先挑選該些中心推行先導計劃，惟不會限制只有當區居民參與篩查，並預計下一步將擴至涵蓋18區康健中心。

服務模式方面，林稱擬由輔導人員、曾接受精神健康培訓的社工和護士為市民篩查，並擔當個案經理，即時跟進輕至中度個案，再轉介家庭醫生或社署精神健康綜合社區中心提供支援；嚴重個案則轉介至醫管局精神科，按局方分流機制輪候。

林正財相信康健中心將在社區推廣和做外展工作，識別高風險市民，精神健康諮詢委員會亦正與社署商討，長遠安排各區非政府機構營運的長者和青少年中心提供篩查和輔導，減低輪候時間和避免標籤效應。

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