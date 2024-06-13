本年度料公屋回收1.9萬伙 10年高

3萬可編配單位 按年升三成

據了解，今年度有1.1萬伙可供編配的新單位，7個項目中有4個位於屯門，合共5180伙，另有3個分別來自大埔富蝶邨、青衣長青邨和深水埗白田邨，合共5940伙。富蝶邨和白田邨原定去年落成入伙，但工程延期，至今年度編配（見表）。

新公屋多處新界 涉逾萬伙

截至今年首季，公屋的一般申請者平均輪候時間為5.7年，長者一人申請者則為3.8年。據悉，3.02萬個可供編配公屋單位中，房委會預計會分配77.2%、即2.3萬伙予公屋申請者，其餘類別包括安置受政府和市建局清拆項目影響的居民、體恤安置、各類調遷，以及編配給初級公務員和退休公務員，編配數目分別為1500伙（5%）、700伙（2.3%）、3700伙（12.3%）及1000伙（3.3%）。

據了解，上一年度原本估算有2.4萬伙可供編配的新單位，實際編配2.3萬伙，當中獲編配的公屋申請者有1.8萬伙，佔總數78.6%。

至於回收單位數字，據悉今年度估算將有1.9萬個來自租戶自願交還、租戶身故、調遷到其他公屋、因購置資助出售房屋而交還的公屋單位，以及因租戶濫用公屋和違反租約而收回的單位。翻查房委會資料，2015/16年度以來回收單位估算數字介乎1萬至1.6萬伙，即今年度估算1.9萬伙為10年最高。

梁文廣：打擊濫用令回收急升

立法會議員、房委會資助房屋小組委員梁文廣預期，公屋輪候數字會在本年度大致維持平穩。他解釋，平均輪候時間是計算在過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者輪候時間平均數，而今次大部分新公屋單位來自新界，獲編配的申請者輪候時間大多較短，但同時逾半的回收單位來自市區和擴展市區，將拉高平均輪候時間，故綜合而言，輪候時間應不會有太大波動。

梁文廣又指出，今年度回收單位數目增加，部分原因是政府積極調查並收回被濫用的單位，加上去年推售較多居屋，令更多「綠表」人士能騰出公屋單位。