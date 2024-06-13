廖柏嘉：港面對「溫水煮蛙」 願留任撐法治 祈顯義稱司法仍有效獨立 未見政府施壓

至於去年獲委任並已確認會留任、來自澳洲的祈顯義（Patrick Keane）接受澳媒《The Australian Financial Review》訪問，稱香港司法系統仍然有效和獨立（competent and independent），並設有上訴機制，而他的「紅線」是政府向司法系統施壓，或拒絕接受法院裁決，但他不相信這種情况正在發生。

廖柏嘉稱，不認為岑耀信和郝廉思兩名海外法官離任決定有錯，但他本人認為，若留任可做到好事，或離任會造成傷害，他願意盡量留任，以支持香港的司法同事及法治。但他關注現時「溫水煮蛙」的情况，但認為「溫水」是否過熱屬個人評估。

岑耀信辭任 指初選案「最後稻草」

岑耀信接受BBC訪問表示，初選案中有14名不認罪的被告被定罪，是令他決定離任的「最後一根稻草」，案件也是一個重要指標，反映部分法官會確保北京成功抵抗民主派，他認為相當「不幸」；又稱另一重要問題是，若中央政府不喜歡法庭裁決也可透過釋法「推翻」。他表示，香港的問題在過去4年一直加劇，認為所有法官都感到憂慮。

港澳辦斥岑失實失信 被「政治綁架」

對於岑耀信早前的撰文，國務院港澳辦刊載署名「港澳平」的文章，指岑耀信對香港法治作出的種種負面評論，都是毫無事實和法律依據，而是以政治凌駕事實和法律，「是充滿偏見的政治臆斷和惡意的政治炒作」。文章批評岑耀信「失實、失信、失德」，充分說明其已心甘情願被「政治綁架」，指他「本應堅守獨立的法官卻屈從邪惡、出賣靈魂，難道不覺得悲哀嗎？」、「本應奉行誠實的法官卻違諾失信、傷害同儕，難道不覺得恥辱嗎？」