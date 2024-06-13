盧文端指關乎管治 不配合即「對着幹」

盧文端在文章表示，高等教育是香港的「金漆招牌」和核心競爭力之一，為香港和國家培育大量人才；港大是高教界的「領軍人物」，港大校政風波已傷害港大聲譽和香港利益，「中央自然不希望見到港大陷入校政風波之中，損害校譽和形象」。對於政府就事件成立調研小組，盧文端認為有理有據、非常必要，反映問題層面已經提升至政府有效管治，「如果有人不配合，就是跟特區政府對着幹，這是不能允許的」。他說，有關人士有責任全面配合小組工作，「不可自行其是，故意阻礙」，否則是衝擊政府權威。

盧文端認為香港正面對外部勢力惡意攻擊和用心抹黑，今次風波必須盡快平息。他說，一旦事件遭外部勢力利用，攻擊香港在教育方面的優勢，將破壞由治及興的穩定局面，屆時對事件有責任的人就會成為「香港的罪人」。盧文端期望各持份者以大局為重，切勿再火上加油，攜手合作解決問題，理順校政。