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港聞二

港大調研不撰報告 「工作過程見成果」 蔡若蓮：藉書面約見了解情况 葉劉：不純粹找誰問責

【明報專訊】政府前日宣布成立調研小組介入香港大學校政風波。教育局長蔡若蓮昨日表示，小組已展開工作，會透過書面了解情况及約見相關人士，表明「不是旨在寫一個書面報告」，但期望成果在工作過程中「逐步向大家呈現」。行會召集人葉劉淑儀認為，調研小組工作重點是改善港大管治，「不是純粹說找哪一位問責咁簡單」。

調研時間 蔡：關鍵配合大學需要

港大校政風波未息，政府就事件成立「調研小組」，旨在釐清事實，加強協調溝通。蔡若蓮昨日表示，小組會通過書面了解情况，並約見相關人士，但未有預計何時完成工作，認為最重要是配合大學實際需要，例如暑假及開學在即，要確保屆時運作暢順。她重申，設立調研小組的主要目的是釐清事實、了解各方關注，以及協調溝通，「不存在就某些特別事件去做調查報告」，期望工作成果能在小組運作過程中逐步呈現。

雷添良查有否履行問責協議

調研小組由教育局常秘李美嫦和教資會主席雷添良組成，校委會主席王沛詩及校長張翔並非成員。蔡若蓮表示，小組已展開工作，並設立由教育局及教資會秘書處組成的支援團隊。蔡若蓮解釋，教育局派出代表因為局方提供資源予大學，同時負責制定教育政策和監督大學，雷添良則代表教資會檢視港大有否履行《大學問責協議》的承諾。被追問設立小組會否干預院校自主，蔡若蓮未有回應。

梁美芬：立會會否商討 言之尚早

立法會教育事務委員會主席梁美芬表示，沒有委員提出在立法會討論港大風波，委員會暫無計劃討論事件，認為政府已成立調研小組，應先交由當局處理，有信心小組能解決問題。對於小組完成工作後會否商討，她說目前言之尚早。

身兼港大校董會成員的葉劉淑儀認為，港大獲政府撥大量公帑，校方管治要向全市民交代、符合公眾期望，政府理應介入事件，期望調研小組能以較客觀和獨立的角色處理。她強調小組工作重點是保護和提升港大聲譽，並非追究責任，「我們應該盡量保護港大，改善其管治，不是純粹說找哪一位問責咁簡單」。

港大校委會上月28日通過任命暫任副校長，再度觸發校長張翔與校委會爭拗，事隔兩周政府決定介入。對於是否太遲，葉太認為不同人的意見各異，但成立調研小組是向前踏出正確一步。她促請王沛詩及張翔「不要再公開互相辯駁」，否則將繼續影響港大聲譽。

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